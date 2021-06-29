احذروا 6 أسباب.. لماذا قد يقبل الرجل على خيانة زوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تؤدي الخيانة في علاقة ما إلى فشلها تمامًا، ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء خيانة الشخص لشريكه، فيما يلي 7 أسباب تكشف لماذا يقبل الرجل على خيانة زوجته، وفقا لموقع timesofindia.

الملل

الملل هو أحد أهم أسباب الخيانة، مثلما يتعب الطفل من اللعب بعد عام أو نحو ذلك، يمكن أن يكون الأزواج غير سعداء، في كثير من الأحيان.

الغضب

في كثير من الأحيان يخون الزوج زوجته بدافع الغضب من تصرف خاطئ من زوجتك.

التعاسة في الزواج

غالبًا ما يتزوج الناس على أمل أن يفي الزوج / الزوجة بجميع احتياجاتهم، عندما يبدأ الرجل في رؤية أن الزوجة لا تستطيع أن يرقى إلى مستوى التوقعات المرتفعة جدًا، يبدأ في البحث عن ذلك في مكان آخر.

اختفاء الحب

بشكل عام، فإن الشعور بالحب مع شخص ما لا يدوم إلى الأبد، عادة ما تتلاشى شدة العاطفة بمرور الوقت، بمجرد أن يتلاشى البريق، قد تدرك أن الحب ليس موجودًا، أو ربما تدرك أنك تحب شخصًا آخر.

الإهمال العاطفي

ربما يعمل الزوج لساعات طويلة وعندما يكون في المنزل يشعر بالإهمال من زوجته، فيحاول العثور على شخص حاضر جسديًا وعاطفيًا.

تدني احترام الذات

الرغبة في تعزيز احترام الذات يمكن أن تحفز أيضًا على الخيانة الزوجية، يمكن أن تؤدي العلاقة مع شخص جديد إلى مشاعر إيجابية، قد تشعر بالقوة أو الجاذبية أو الثقة أو النجاح، يمكن لهذه المشاعر أن تبني تقديرك لذاتك.