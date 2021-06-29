أيهما أفضل في الصيف.. المشروبات الساخنة أم الباردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

معروف لدى العديد من الأشخاص أن تناول المشروبات الساخنة خلال الشتاء والأجواء الباردة تساعد الجسم على التدفئة، فما الذي تفعله في الجسم خلال الصيف؟

الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة تقول لـ"الخليج 365"، إن الكثير من الأشخاص يعتقد أن المشروبات الباردة هي الأفضل في فصل الصيف، ولكن بالعكس الساخنة تعد الأفضل خلال الطقس الحار.

وتابعت أن المشروبات الساخنة في فصل الصيف تنتج كمية أقل من الحرارة في الجسم، وبالتالي تساهم في مساعدة وظائف الجسم على أداء وظائفها بشكل جيد.

أضافت أنه بالرغم من المشروبات الباردة في الصيف، تساعد على الشعور بالانتعاش والتقليل من التوتر والإجهاد، ولكنها تزيد من إفراز العرق.

اختتمت أخصائية التغذية حديثها، بضرورة تجنب تناول الكافيين والكحوليات في فصل الصيف، والحرص على تناول الماء.