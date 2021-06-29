فتاة تبحث عن قط «مشمشي» بعيون ملونة: 5 آلاف جنيه مكافأة العثور عليه (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحيوانات الأليفة تصبح بمرور الوقت فردا في العائلة، وفي كثير من الأحيان يكون مثل الابن أو الأخ، ويجب مراعاته، تنظيفه، تطعيمه وإطعامه، ليحظى بحياة سعيدة، وإذا ما انتهت حياة هذا الحيوان في البيت إما بالوفاة أو «التوهان» في الشارع، تصبح كارثة بالنسبة لذويه، وهو ما حدث مع طبيبة تجميل روسية تعيش في مصر، حيث فقدت القط الخاص بها، وأصبح البحث عنه هو همها الأول، وجندت أصدقائها، وصفحات على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للبحث عن القط الفريد.

القط من نوع القط الأسد، له هيئة ملك الغابة ذو شعر كثيف في رأسه، ويشبه الأسود أكثر من القطط، وأرسلت صاحبته عدد من الاستغاثات باللغة الإنجليزية والروسية، للبحث عن القط التائه في شوارع الغردقة، بل وذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك، فخصصت جائزة مالية كبيرة، لمن يعثر عليه.

وكتبت الفتاة عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، تطلب من كل الموجودين في شوارع الغردقة البحث عن القط الخاص بها، وفي مقابل ذلك سيحصل على مكافأة مادية قيمتها 5 آلاف جنيه لمن يعثر عليه.

وشكرت الفتاة الروسية كل من يحاول مساعدتها في العثور على القط الذي تعتبره أحد أفراد عائلتها، قائلة «في تلك الأيام الصعبة من الدموع، المعاناة، الضغط والألم لأنها لا تستطيع العثور على القط، في ناس رائعة بتحاول تدعمني وتساعدني، شكرا ليكم، وطلبت من الجميع عدم التوقف عن البحث عن القط، بلغوا الجميع أنهم هيحصلوا على مكافأة 5 آلاف جنيه لو لقوا القط».

ونشرت الفتاة عدد كبير من صور القط، صاحب الشكل المميز مثل الأسود، وشعر كثيف، ولونه «مشمشي»، وعيونه ملونة.

وشارك عدد كبير من البلوجرز وأصدقاء طبيبة التجميل في نشر صور القط، كي تتمكن صاحبته من إيجاده، والعناية به مرة أخرى.