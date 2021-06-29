تعرف على طرق تخزين الطعام بشكل سليم.. «متحطش الخضروات مع الفاكهة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق تخزين الطعام بشكل سليم أكثر ما تريد السيدات معرفته، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، إذ أن الحرارة العالية تتسبب في إفساد الطعام وتناوله في هذه الحالة يؤدي لمشكلات صحية خطيرة.

وتختلف طرق تخزين الطعام بشكل سليم حسب عوامل مختلفة، منها درجة الحرارة وإذ كان يحتاج للغسيل الجيد قبل التخزين أم لا، فهي كلها طرق حول تخزين الطعام، وعرض موقع «بيزنيس إنسايدر» أهم طرق تخزين الطعام بشكل سليم.

- لا تخزن الطعام بنفس طريقة العرض في المحلات

وجود الأطعمة في المحلات في درجة حرارة معينة، لا يعني ذلك أن تكون هذه درجة الحرارة المناسبة التي تستخدمها لحفظ الأطعمة في المنزل، مثل الخس والخضروات الورقية، التي لا بد من حفظها في كيس في الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة العادية مثل محلات الخضروات.

- لا تحفظ الطماطم في الثلاجة

إذ كانت الطماطم شديدة النضج يمكن حفظها في الثلاجة، لكن فيما عدا ذلك لا بد أن تحفظ في درجة الغرفة العادية لزيادة سرعة استوائها في حالة لم تنضج بعد، مع تغطيتها بفوطة صغيرة لحمياتها من الحشرات.

- لا تحفظ البطيخ في الثلاجة

وضع البطيخ في الثلاجة لفترة طويلة يبدأ في فقدان مذاقه ولونه الأحمر الجذاب، خاصة بعد 3 أيام من تخزينه في الثلاجة، وللحصول على أفضل نتائج حاول الحفاظ على البطيخ في درجة حرارة الغرفة العادية بعيدًا عن الشمس، مع تناوله في أقرب وقت ممكن.

- لا تحفظ الباذنجان والخيار في الثلاجة

وضع الباذنجان والخيار في درج الثلاجة هو خطأ شائع، إذ أنهما يفسدان إذ تم حفظهما في الثلاجة لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أيام، ويفضل تناوله سريعًا وحفظه في درجة حرارة الغرفة.

اغسل الأعشاب قبل حفظها.. ولا تخزن الخضراوات بجوار الفاكهة

أثبتت الأبحاث أن حفظ الأعشاب في الثلاجة قبل غسلها يؤدي إلى فسادها سريعًا، وأن أفضل طريقة لضمان الحفاظ على فوائدها هو حفظها بنفس طريقة بوكيه الورد، أي وضع جذورها في المياه، وتغطية الأوراق بكيس شفاف.

ومن الأفضل عدم حفظ الخضراوات والفاكهة في نفس الدرج، لأن أغلب الفواكه تطلق هرمون نضج «إيثيلين» يتسبب في فساد بقية المأكولات.