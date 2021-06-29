من هي زوجة محمود تريزيجيه التي أشاد بها؟.. «بتفهم في الكورة أكتر منه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عل مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر محمود تريزيجيه، نجم الكرة الشهير ولاعب نادي «أستون فيلا» الإنجليزي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك عقب استضافته في برنامج مع لاعب الكرة والإعلامي إسلام الشاطر، والذي يتم إذاعته على قناة الأهلي، وتحدث اللاعب عن حياته الكروية، وتطرق لحياته العائلية والأسرية أيضا.

محمود تريزيجيه عن زوجته: واجهة مشرفة

وتحدث اللاعب محمود تريزيجيه عن زوجته التي وصفها بأنها «واجهة مشرفة»، إذ أنها تسانده باستمرار في كل خطواته ومشواره الكروي، ولفت خلال حديثه عنها إلى أنها أفضل منه في الكرة، فهي تفهم بها كثيرا.

ونرصد من خلال ها التقرير أبرز المعلومات عن زوجة محمود تريزيجيه، لاعب الكرة الشهير، والتي تحدث عنها خلال استضافته في برنامج تلفزيوني عبر شاشة قناة الأهلي، كالتالي:

من هي زوجة محمود تريزيجيه لاعب الكرة الشهير؟

- تدعى زوجة لاعب الكرة الشهير محمود تريزيجه روان عمر القصري.

- تبلغ زوجة محمود حسن تريزيجه 26 عاما تقريبا.

- تعمل في مجال هندسة الكمبيوتر بعد دراستها لها في المرحلة الجامعية.

- التحقت بجامعة مصر الدولية لتتمكن من دراسة هندسة الكمبيوتر.

- كانت روان القصري زوجة محمود تريزيجيه تعمل في وزارة الإسكان.

- أعلن لاعب الكرة الشهير محمود تريزيجيه خطوبته على روان عمر القصري في شهر يوليو عام 2018، عقب انتهاء مباريات مصر في روسيا بكأس العالم.

- تزوج محمود حسن تريزيجه من روان عمر القصري بعد قص حب استمرت لسنوات طويلة.

وكان قد تعرض لاعب الكرة الشهير محمود تريزيجيه للكثير من الشائعات حول ارتباطه بعدد من الفتيات، والتي كان من أهمهم وأبرزهم شدوى ابنة حارس المرمى الشهير عصام الحضري، ولكن عقب انتشار وتداول تلك الأنباء تم تكذيبها.