فتاة تطلب الطلاق من زوجها: «خدت 14 غرزة على إيده» وسرق التلفزيون والموبايل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها إحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشرها لتجربتها في الزواج على مدار سنوات قليلة، عانت فيها كثيرا مع زوجها، الذي كان يحرص طيلة السنوات الماضية على ضربها وإهانتها، وكانت تتحمل جميع تلك الإهانات حتى قام بضربها ضربا مبرحا، تسبب لها في إصابات بالغة بمناطق مختلفة من زوجها، وقام بسرقة شاشة التلفزيون من منزلهما لبيعها، الأمر الذي جعلها ترغب في الطلاق منه.

وعقب نشر الفتاة لتلك المشكلة الخاصة بها على موقع «فيس بوك»، جرى تداولها على نطاق واسع، وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي وجهت لها نصائح بعدم التفريط في حقها، وضرورة تحرير محضر ضد زوجها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل شكوى الفتاة ضد زوجها، ورغبتها في الطلاق بعد سرقة تلفزيون من المنزل، كالتالي:

تفاصيل شكوى الفتاة ضد زوجها

لم تجد الزوجة أمامها سوى أن تلجأ لآراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتصرف المفترض بها أن تقوم به بعد ما حدث من زوجها، قائلة «يرضي مين يا جماعة اللي يحصلي ده.. أنا متجوزة من سنة ونص وبعد الجواز جوزي اتبدل 180 درجة.. بقا بيشرب مخدرات ومش عايز يشتغل.. عايزني أنا اللي أفضل شغالة وهو ياخد الفلوس مني بالعافية.. في الأول كنت بقول بكرة يتغير ومش عايزة أطلق».

سرقة الزوج لشاشة التفلزيون وموبايل زوجته

واستكملت الفتاة حديثها حول رغبتها في الطلاق من زوجها، قائلة: «بعد ما سرق الشاشة وسرق التليفون بتاعي ماما طلبت مني أرفع قضية طلاق بما أنه مش راضي يطلق.. وبعد 4 شهور ليه عند أهله وأنا معرفش حاجة جيه امبارح وضربني.. وطلع موس من بوقه وشرح وشي ودراعي وجسمي».

إصابات بالغة للزوجة بعد ضربه لها: خدت 14 غرزة

إصابات بالغة للزوجة في مناطق مختلفة من جسدها، جعلتها تتوجه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم «خيطت 14 غرزة»، موضحة أنها كانت ترغب في الطلاق والابتعاد عن كل تلك المشكلات بهدوء لإنهاء معاناتها.