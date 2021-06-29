سيلفي الدفعة.. أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ليلى وملك: طاير من الفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدد من الصور التي تجمعه بابنتيه ليلى وملك، من حفل تخرجهما المدرسي.

وحرص الفنان أحمد زاهر، على التقاط عدد من الصور السيلفي والفوتوغرافية مع بناته صديقاتهم، وهن يرتدين «روب التخرج» والقبعة، وكانت تشاركهم أيضا زوجته هدى.

وعلق «زاهر» على تخرج ابنتيه، قائلًا:«بناتي اتخرجوا، حالة غريبة أول مرة أحس بيها مشاعر كتير متلخبطة فرح وسعادة وفخر وخوف على بكرة ودموع مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه، أحاسيس كتيرة ومع بعض مرة واحدة بس بجد كنت طاير من الفرح».

وتابع: « الحمدلله والشكر لله على كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله على تخرج ملك وليلى وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم، ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها».

ليلى زاهر تعلق على منشور والدها: فخورين بيك

فيما علقت ابنته ليلى، قائلة: «يابابا بحبك أوي ووجودك جنبنا أنت ومامي خلانا رافعين راسنا لفوق ودايما فخورين أننا ولاد شخص عظيم زيك.. بحبك أوي أوي ربنا يخليك لينا».

ومازح الفنان شريف رمزي، الفنان أحمد زاهر، خلال تعليقه قائلًا: «ألف مبروك يا أحمد بس أوعى تقول لحد إن إحنا أصحاب لأن أنا عيالي في الحضانة»، ليرد زاهر، قائلًا: «الله يبارك فيك يا صاحبي لا ماتقلقش محدش هيعرف إن أحنا أصحاب».

وانهالت التعليقات على الفنان أحمد زاهر، وكان من بينها: «ربنا يحفظهم.. كبروا أووي أووي.. بقوا آنسات وعلى وش جواز.. عقبال ما تفرح بجوازهم وتشيل عيالهم كمان.. انتوا عيلة قمر أوووي أوووي.. ربنا يخليك ليهم يا أبو البنات».