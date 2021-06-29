الامارات | يقود سيارته منذ 34 عاماً دون رخصة في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن يقود سيارته منذ 34 عاماً دون رخصة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت الشرطة الألمانية رجلاً تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاماً، من دون رخصة قيادة.

وأوضحت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها فتشت الرجل الذي تجاوز حدود السرعة، لتكتشف أنه لا يملك رخصة قيادة سارية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت الشرطة أن الرجل (69 عاماً) فقد رخصة القيادة في عام 1987، ومنذ ذلك الحين يقود السيارة دون رخصة.

وبعد تفتيش الرجل في مدينة شتامباخ بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، في 16 يونيو الجاري، تمت إقامة دعوى ضده بتهمة القيادة من دون رخصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news