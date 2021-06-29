الامارات | فيديو.. " ع الحارة " أغنية جديدة لمحمد عساف

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. " ع الحارة " أغنية جديدة لمحمد عساف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​فيديو كليب أغنية “​عالحارة​”، من ألبومه الجديد “​قصص عن فلسطين​”، الأغنية من كلمات سامي عفانه، ألحان محمد عساف، توزيع وهندسة صوتية محمود عمار، والكليب من إخراج صلاح الحو.

وألبوم عساف الجديد “قصص عن فلسطين”، هو الرابع في مسيرته الفنية، واختار أن يكون ألبوماً فلسطينياً، معتمداً سياسة الترويج له عبر طرح أغنياته تباعاً وعددها 7، “ميدلي فلسطين”، “يا بنات بلادنا”، “ليّا وليّا”، “بحرك غزة”، “يا رام الله اليوم”، “عاش الحلو”، “عالحارة”.

وكان عساف أعلن أن هذا الألبوم هو رسالة حب ووفاء لفلسطين ببحرها وجبالها ومدنها وقراها وأهلها الطيبين وشبابها وبناتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news