5 فوائد صحية لا تتوقعها.. ما هو دايت الكيتو الكسول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دايت الكيتو الكسول أو Lazy Keto هي نسخة أكثر سهولة في التطبيق من رجيم الكيتو العادي، حيث يُطلب من الشخص فقط أن يكون أكثر يقظة بشأن تناول الكربوهيدرات، إنه ببساطة أكثر استدامة من نظام كيتو الغذائي غير المرن الذي يتضمن تناولًا مقيدًا ومحسوبًا للدهون والبروتينات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون غير المتبادلة للحصول على الطاقة.

دايت الكيتو الكسول له العديد من الفوائد الصحية التي تدفع الناس إلى اتباع هذا الاتجاه الغذائي، وفقا لموقع timesofindia.

التمثيل الغذائي

الهدف الأساسي من اتباع نظام كيتو الغذائي هو تحقيق الحالة الكيتونية حيث يقوم الجسم بتمثيل الدهون كمصدر للطاقة، على الرغم من أن الكيتو الكسول يختلف كثيرًا عن الكيتو التقليدي، فإن تناول الدهون بشكل صحيح يمكن أن يساعدك في الوصول إلى الحالة الكيتونية ويمكن أن يساعدك في نشاط حرق الدهون، يسمح الكيتو بتناول الأطعمة الليفية المفيدة للبكتيريا الحيوية في المعدة، الألياف ضرورية جدًا لحركة الأمعاء وبالتالي تعزز صحة الجسم.

الشبع

تثبت العديد من الدراسات أنه عند اتباع نظام كيتودايت كسول، يتم تقييد شهية الشخص وجوعه لدرجة أنه يؤدي تلقائيًا إلى فقدان الوزن، الحبوب الكاملة والألياف الغذائية تبطئ من عملية الهضم وبالتالي لا تجعلك تشعر بالجوع لفترة طويلة.

الاستدامة

في الكيتو التقليدي، هناك الكثير من القيود خاصة فيما يتعلق بتناول الكربوهيدرات، بينما يسمح نظام الكيتو الكسول بكمية قليلة من تناول الكربوهيدرات، هذا يجعل الكيتو الكسول أكثر استدامة للمتابعة لفترة طويلة وبالتالي يساعد في عملية إنقاص الوزن بمرور الوقت.

صحة القلب

يرتبط تناول كميات أقل من الكربوهيدرات بتحسين صحة القلب، إن تناول الحد الأدنى من الكربوهيدرات إلى جانب فقدان الوزن يمنع تكوين الجلوكوز، ويقلل من مستوى السكر في الدم ويبقي الشخص بعيدًا عن مرض السكري والأوعية الدموية ومخاطر السمنة.

حرق الدهون

تمامًا مثل نظام كيتو الغذائي، فإن المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات في الجسم سيجبر جسمك تلقائيًا على استخدام الدهون للحصول على الطاقة، سيؤدي هذا في النهاية إلى فقدان الوزن.