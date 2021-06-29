منها إنقاص الوزن.. 7 فوائد لتناول الجيلي في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الجيلي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وذلك نظرا لتنوع نكهاته ومذاقه اللذيذ، ولكن ماذا يحدث لجسمك عند تناولته؟ هذا ما تكشفه الدكتورة سارة مجدي أخصائية التغذية العلاجية، عبر ما ذكرت على صفحتها الشخصية "فيسبوك".

- الجيلي من الحلويات الخفيفة والمفيدة والمسموح بها في الدايت، وذلك نظرا لاحتوائه على القليل من السعرات الحرارية.

-يساعد على إنقاص الوزن.

-يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

-الجيلي يحسن قدرة المعدة على الهضم.

-مفيد جدا للعظام والمفاصل خصوصا في حالات الخشونة.

-مفيد جدا للبشرة، حيث أنه يمنحها النضارة والحيوية ويمنع تساقط الشعر.

-يساعد على التئام الجروح.