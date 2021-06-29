تمرين ياباني لمدة دقيقة لإزالة التجاعيد والانتفاخ حول العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"شياتسو" هو أحد أبسط أنواع التدليك التي يمكنك القيام بها لنفسك لما له من فوائد عظيمة لصحتك ورفاهيتك بشكل عام.

ويُعتقد أن آثاره وقائية وعلاجية، سواء كنت تفعل ذلك لتخفيف التوتر أو آلام المفاصل أو لجعل جلد وجهك يبدو أصغر سنًا، كما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

كيفية التخلص من "أقدام الغراب":

إن "أقدام الغراب" عبارة عن تجاعيد في زوايا أعيننا، وللأسف فهي أكثر التجاعيد وضوحًا على بشرتنا، ويعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة هما السببان الرئيسيان، ولكن الخبر السار هو أنه يمكننا فعل شيء حيالهما بفضل تمرين شياتسو.

أولاً، ما عليك القيام به هو وضع أصابع السبابة على الزوايا الخارجية لعينيك وتدفئة المنطقة قليلاً، ثم اضغط بأصابعك، ويمكنك أيضًا شد عضلاتك نحو الصدغ دون تحرير أصابعك من المنطقة، كرري هذا 3 مرات لمدة 3 ثوان على كلا الجانبين.

كيف تتخلصين من التجاعيد تحت عينيك؟

الجلد تحت العين رقيق للغاية، ما يعني أنه من الأسهل أن يصبح رخوًا ومتجعدًا، كما أنه يتقدم في العمر أسرع من باقي الجلد في أجسامنا، ولكن يمكن أن يساعدك تمرين شياتسو في تجديد هذه المنطقة وجعل الجلد يبدو أكثر إحكاما وشبابا.

ما عليك القيام به هو وضع إصبع السبابة والوسطى والبنصر على العظم أسفل كل عين واضغطي على النقاط الثلاثة برفق واحتفظي بأصابعك هناك لمدة 10 ثوانٍ، وكرر التمرين مرتين.

كيفية إزالة الانتفاخ من تحت عينيك:

ما يتعين علينا القيام به هو وضع أصابع السبابة على الزوايا الداخلية لأعيننا ثم القيام بحركات متبعة الكفاف، كما هو موضح في الصور، حتى نصل إلى الزوايا الخارجية لأعيننا، وبعد الانتهاء من التمرين، ضع إصبعيك السبابة والوسطى على النقاط الداخلية والخارجية لعينيك واضغط عليها برفق، وقومي بتنفيذ كل هذه الخطوات 3 مرات لمدة 3 ثوانٍ لكل منها.

شياتسو أكثر من مجرد نوع من أنواع التدليك:

هو شكل من أشكال التدليك العلاجي الذي يستخدم تقنيات الضغط والتمديد والتهدئة، والتي نشأت منذ القرن العشرين في اليابان، ويعتمد على الأصابع والإبهام لممارسة الضغط على مناطق الجسم، مما يفيد صحتنا ورفاهيتنا بأكثر من طريقة، سواء كان ذلك للتوتر والقلق أو تخفيف آلام العضلات والمفاصل أو التعب أو الأرق أو حالات مثل عرق النسا والتهاب المفاصل والتهاب الجيوب الأنفية، يمكن أن يكون تدليك شياتسو مفيدًا حقًا.