أحدث ألوان طلاء الأظافر النيود لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - النيود هو من أكثر ألوان المناكير رواجاً بين النساء، فهذا اللون القريب الى لون البشرة يتوافر بتدرجات عدة ليتناغم مع جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أحدث ألوان طلاء الأظافر النيود لـ صيف 2021، لتختاري من بينها ما يناسبك.



essie topless and barefoot من إيسي

essie topless and barefoot



لا نبالغ إن قلنا أن هذا المناكير النيود من علامة إيسي هو خيار مثالي لجميع أنواع البشرة، فهو مزيج بين الكريم والبيج بلمسة وردية فاتحة. جربيه من دون تردد، فهو إصدار جديد سيمنح يديك وأظافرك إشراقة طبيعية.



Sally Hansen Miracle Gel من سالي هانسن

Sally Hansen Miracle Gel



لهذا المناكير النيود من سالي هانسن نغمات بنية اللون، وهو خيار رائع لمن يمتلكن بشرة فاتحة، وقد صُمم بفرشاة دقيقة لجعل عملية تطبيق المناكير أسهل من أي وقت مضى. كما أن تركيبته اللامعة تدوم لفترة طويلة على أظافرك، ولا تحتوي على أي مواد قاسية كونه مصنوعاً من المواد النباتية.



Mented Nail Lacquer من مانتد

Mented Nail Lacquer



هذا المناكير الجديد باللون النيود، مثالي لدرجات ألوان البشرة العميقة، وهو يمتاز بتركيبته المكثفة واللامعة. لذلك، هو يشكل إضافة رائعة الى مجموعة ألوان المناكير التي تمتلكينها.



Tom Ford Nail Lacquer in Toasted Sugar من توم فورد

Tom Ford Nail Lacquer in Toasted Sugar



أنه أحد ألوان المناكير النيود الناعمة والهادئة جداً، لذلك يعد خياراً مغرياً لجميع ألوان البشرة. فهو يوقظ نغمات البشرة الفاتحة، ويبرز لون البشرة الداكنة والسمراء. لذلك، سيكون خياراً رائعاً لمختلف إطلالاتك في صيف 2021، اليومية والمسائية.



Deborah Lippmann Brand New Day من ديبورا ليبمان

Deborah Lippmann Brand New Day



يمزج المناكير النيود هذا من ديبورا ليبمان Deborah Lippmann، بين اللونين البيج والأبيض، ليمنح الأظافر الإشراقة والتوهج، ويجعل البشرة الداكنة تبدو أفتح وأكثر بياضاً. كما يتميز بلمسة لامعة تجعله مناسباً لجميع ألوان البشرة. اجعليه في قائمة خياراتك هذا الصيف في ما يتعلق بألوان المناكير النيود.



Smith & Cult Nailed Lacquer in 1972 من سميث آند كالت

Smith & Cult Nailed Lacquer in 1972



هذا المناكير النيود من علامة سميث آند كولت Smith & Cult ذا النغمات الوردية، هو المناكير المعدني المثالي لجميع ألوان البشرة، فهو يتغير لونه اعتماداً على لون البشرة، فلا تترددي في إضافته الى مستحضرات الجمال خاصتك لهذا الصيف.

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