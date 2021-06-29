هكذا يجعلك العطر تفوزين بقلب الرجل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يعد العطر إحدى أسهل الطرق التي تجعلك تأسرين قلب الرجل من النظرة الأولى، خصوصاً إذا أخذا بالاعتبار تفاصيل صغيرة وإنما مهمة جداً، حيث تجعلك تلفتسين انتباه الرجل بسرعة البرق. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، خطوات سهلة تجعلك تفوزين بقلب الرجل من خلال عطرك الخاص.



اختاري عطر بعناية

اختيار العطر



عند شرائك عطرك الخاص، عليك أن تعرفي أن ثمة مكونات دون غيرها، ستجعلك تفوزين بقلب الرجل والتأثير فيه، نذكر منها: العنبر، المسك، الأزهار، خشب الصندل، الفانيليا، زهرة السوسن، اللافندر، القرفة... وهكذا انتقي العطور التي تعتمد تركيبتها على هذه الروائح النفاذة، لتكوني متميزة دائماً لدى الرجل، فتأسرين قلبه وعقله.

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تجنبي البوح باسم عطرك

لا تبوحي باسم عطرك



دعي الرجل يحتار في معرفة نوع عطرك، فتعزّزين لديه الحماسة لاكتشاف هذا العطر، مما يجعله يفتش ويشتم روائح عطور كثيرة بهدف التوصّل الى العطر الذي تضعينه.



حافظي على عطرك

لا تبالغي في تبديل العطر



لا تعمدي الى تبديل عطرك يومياً أو في أوقات متقاربة، لذلك احرصي دائماً على وضع عطرك المفضّل عندما تكونين برفقة الرجل الذي تحبينه، مع الحرص على تجنّب الروائح التي تعتمد في تركيبتها على الفاكهة، نظراً الى رائحتها الخفيفة التي تلائم بشكل أكبر المراهقين والأطفال وليس امرأة ناضجة في سنك.



ضعي العطر خلف أذنيك

طبقي العطر خلف أذنيك



عند وضعك العطر، خذي بالاعتبار مواضع الجسم التي تظهر راحة عطرك بشكل أقوى، لا سيما المنطقة الواقعة خلف الأذنين وعند المعصم من الجهة الداخلية، إضافة الى الشعر واليدين والذراعين، وهكذا تجعلين الرجل يشتمّ عطرك من بعيد.

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خيارات عطور رومانسية رائعة



Estēe Lauder Beautiful Belle Love من إيستي لودر

Estēe Lauder Beautiful Belle Love



ما يميز هذا العطر الرومانسي ذات الرائحة الحسية، أنه يحتوي في تركيبته على أفضل النغمات من جميع أنحاء العالم، من أبرزها: المريمية الفرنسية، زهر البرتقال التونسي، الفانيليا من مدغشقر... وبضع رشات من هذا العطر ستمنحك رائحة آسرة لا تقاوم.



Giorgio Armani Si Fiori Eau de Parfum من جيورجيو أرماني

Giorgio Armani Si Fiori Eau de Parfum



يعد هذا العطر مزيجاً مسكراً من الفانيليا واليوسفي والكشمش الأسود، وهي نغمات جعلته يستحق لقب أحد أفضل العطور النسائية الرومانسية التي تجعل المرأة محط الأنظار. وهو مثالي جداً لأوقات المساء، فرائحته الآسرة التي تدوم طويلاً ستجعلك نجمة المساءات دون منازع.



Versace Crystal Noir من فرساتشي

Versace Crystal Noir



هذا العطر المسكي هو أحد أجمل خيارات العطور الرومانسية، الى درجة لن تستطيعي فيها التوقف عن شمه عند تطبيقه على معصميك. وهو يتكون من نغمات خشب الصندل والعنبر والمسك، وهي نغمات عطور مفضلة لدى كثيرات من النساء.

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