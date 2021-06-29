علاج الشعر بعد الهاي لايت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تُعتبر تقنية الهايلايت من التقنيات الرائجة لصبغ خصلات الشعر بتدرجات متفاونة من لون الشعر الأساسي بأسلوب متداخل، مما يزيد من جمال الشعر ويمنح المرأة إطلالة جذابة. ولكن، تتطلب هذه التقنية روتيناً خاصاً للعناية بالشعر للحفاظ على خصلات الهايلايت الرائعة. فيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، أبرز الماسكات التي تستخدم كعلاج للشعر بعد الهاي لايت، ومجموعة من النصائح التي تساعد في الحفاظ عليه.

علاج الشعر بعد الهايلايت

طرق علاج الشعر بعد الهايلايت

علاج الشعر بعد الهايلايت بأفضل الماسكات الطبيعية تعمل على حمايته ومنحه الصحة واللمعان.

ماسك الموز والعسل

ماسك العسل والموز لاستعادة رونق الشعر

يساعد ماسك الموز والعسل على استعادة حيويّة الشّعر، أمّا طريقة استخدامه هي كالآتي:

خلط موزة مهروسة، مع ثلاث ملاعق صغيرة من العسل، وحبة من البيض، وثلاث ملاعق من الحليب الطازج، وخمس ملاعق طعام من زيت الزيتون، وتحريكها جيداً حتّى تتجانس معاً. توزيع الخليط على الشعر بكمية كافية، وتركه لمدّة تترواح من 15-30 دقيقة. شطف الشعر بماء بارد وشامبو معتدل. تكرار عمل العلاج مرتين في الأسبوع.

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ماسك الأفوكادو

ماسك الأفوكادو لتنعيم الشعر وفرده

يُحافظ الأفوكادو على نعومة الشعر وعدم تجعده، أمّا طريقة استخدامه هي كالآتي:

تخلط حبّة كاملة من الأفوكادو مع كمية من زيت جوز الهند بما يعادل الملعقتين، ويوضع الخليط على الشعر ويدلّك به جيداً ويترك لمدة ساعة كاملة، وأخيراً يغسل الشعر.



ماسك البيض واللّيمون

ماسك الليمون والبيض لعلاج جفاف الشعر

يرطب ماسك البيض واللّيمون الشعر ويحميه من الجفاف؛ لأنه غني بالبروتينات، أمّا طريقة استخدامه هي كالآتي:

خلط صفار بيضة واحدة مع عصير ناتج عن ليمونة واحدة، وملعقة كبيرة من البلسم الخاص بالشعر، إضافةً إلى ملعقتين من الماء، بحيث تُخلط هذه المكونات جيداً وتوضع على الشعر وتترك لمدة ثلث ساعة.



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نصائح للحفاظ على لون الهايلايت

طرق الحفاظ على لون الشعر

استخدمي الشامبو المناسب: تجنبي وضع الكريمات والشامبوهات، التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية. ويفضل استخدام منتجات تحتوي على القليل من الكبريت للمحافظة على لون الشعر.

حماية شعرك بزيت نباتي عند ممارسة الرياضة: من المهم حماية لونك عند التمرين. يؤكسد العرق الشعر بشكل طبيعي حيث تنفتح قشرة الشعر عند التمرين، إنه أفضل وقت لتطبيق الزيوت الطبيعية سواء كان زيت اللوز الحلو أو زيت الشعر المرطب بالخزامى؛ لأنه سيتغلغل بعمق في ألياف الشعر.

سواء كان زيت اللوز الحلو أو زيت الشعر المرطب بالخزامى؛ لأنه سيتغلغل بعمق في ألياف الشعر. استخدمي مرطب للشعر: تماماً كما تستخدمين مرطباً على وجهك كل يوم، لا يجب أن تنسي شعرك! سيساعد كريم ترطيب الشعر الخاص بك على منع تقصف الأطراف، وحماية شعرك من أدوات الحرارة والتلوث، ويحتوي أيضاً على عامل حماية من الشمس يحمي شعرك من الأشعة فوق البنفسجية.

حاولي تجنب منتجات تصفيف الشعر: تجفيف الشعر بالمصففات الحرارية يؤدي إلى تلاشي لون الشعر، وتُصبح أطراف الشعر جافة، لذا يجب تنشيف الشعر بلطف بمنشفة ناعمة، وترك الشعر يجفف في الهواء الطلق.

لا تستخدمي أي مشط أو فرشاة لفك تشابك شعرك: تمشيط الشعر بفرشاة ذات أسنان ليست حادة أو مؤذية لفروة الرأس.

عدم التعّرض لأشعة الشمس: تجنب التعرض لأشعة الشمس الضّارة، لأنّها تُساهم في بَهَت الشعر وفقدان اللون، وجفافه أيضاً، وعند الخروج في الشمس ننصح بارتداء قُبعة للحفاظ على لون الشعر.



طريقة عمل الهايلايت للشعر

كيفية تطبيق هايلايت للشعر

يتم اختيار اللون المناسب للون الشعر، حيث يفضل اختيار لون أفتح من لون الشعر بدرجة أو درجتين.

توضع منشفة حول الكتفين أو كيس بلاستيكي؛ لحماية الجلد من الصبغة.

تجهيز جميع أدوات الصبغة.

اتباع جميع الإرشادات المكتوبة على عبوة الصبغة.

يتم اختبار الصبغة على خصلة صغيرة من الشعر؛ للتأكد من نتائجها.

تُمزج الصبغة مع الأكسجين المُرفق معها في وعاء.

يُقسم الشعر إلى أربعة أقسام على الأقل، ثمّ يُثبت كل قسم باستعمال ملقط شعر أو مطاط.

توزيع الصبغة على خصل الشعر، ويفضل أن تكون الخصل رفيعة جداً؛ وذلك لجعل الهايلايت طبيعياً أكثر، مع مراعاة الابتعاد عن جذور الشعر بضعة سنتيمترات.

تُترك الصبغة على الشعر للمدة المحددة على عبوة الصبغة، مع مراعاة مراقبة اللون الناتج باستمرار؛ حتى لا يُصبح اللون فاتح أكثر من اللازم.

يُشطف الشعر جيداً مرتين بالماء والشامبو، ثمّ يوضع الشعر تحت الدش حتى يصبح لون الماء المُنسكب صافياً وغير ملون.

يطبق منعم مناسب للشعر.

يُجفف الشعر بالمجفف الكهربائي، ثمّ يُترك ليجف وحده.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات أو هذا العلاج استشارة مختص

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