أزياء مقلّمة من عروض صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - لا شكّ أن الأزياء المقلّمة من عروض صيف 2021 تميّزت بجاذبية وأناقة لا مثيل لهما في عالم الموضة، فهي انسجمت مع صاحبات الجسم الممتلئ؛ لأنها جعلتهن يظهرن بإطلالة أكثر نحافة، وتناسبت مع صاحبات الجسم النحيف؛ لأنها جعلتهن يظهرن بإطلالة مثالية.

هذا وقد اختلفت تصميمات الأزياء المقلّمة بين الكاجوال، السواريه، والخطوط الملوّنة واللامعة؛ حتى تظهر السيدة بأسلوب أنيق.



نعومة وأناقة وجاذبية

بنجامين بنمويال Benjamin Benmoyal



للسيدة المفعمة بالحيوية والنشاط، لا بدّ أن تعتمد الأزياء الجذابة والأنيقة لصيف 2021 كالأسلوب العملي لفستان مقلّم، بتصميم ذي تنورة طويلة وتوب بأكمام طويلة وواسعة، وهو فستان ذو خطوط باللون الروز الداكن، فيما صمّمت التنورة بخطوط باللونين الأزرق والأخضر، وإذا كانت تبحث عن تصميم أكثر أناقة وجاذبية لفستان مقلّم يناسب المشاوير المسائية، يمكنها الاستعانة بأسلوب جذاب من فستان مقلّم باللونين الأبيض والأسود، بتصميم توب ذي فتحة صدر مربّعة، حمّالات عريضة مع حزام عريض أسود على الخصر، أما التنورة فهي بتصميم حورية البحر، مع الكشكش المنفوش أسفلها ذات البطانة السوداء.

لتصميم أكثر فخامة وأناقة يناسب السهرات المسائية، يمكنها الاستعانة بزيّ مقلّم، وهو فستان أسود بتصميم مقلّم، صُممت خطوطه من الترتر الذهبي المطرّز، مع توب ذي أكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف V، حزام عريض على الخصر وتنورة طويلة. لإطلالة أكثر نعومة وأناقة يمكنها الاستعانة بهذا التصميم لفستان مقلّم تمّ تصميمه بخطوط باللون البيج والأخضر والرمادي الباستيل، مع تنورة طويلة وتوب بدون أكمام ذي خط أسود رفيع على الصدر.

الجدير بالذكر أن الدور العالمية طرحت خلال صيف 2021 الفساتين المقلمة بتصاميم خلابة وألوان لافتة ظهرت بالأسود والأبيض لإطلالة كلاسيكية، الكحلي والأبيض لإطلالة خاصة برحلة بحرية، وبالألوان المنعشة؛ مثل الزهري والأزرق والأخضر؛ لإطلالة شبابية مفعمة بالانتعاش.

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الكلاسيكية

كايير Cahiers



لم تظهر على منصات العروض لهذا الموسم التقليمات بالألوان الكلاسيكية فقط، إنما برزت الفساتين الطويلة وحتى القصيرة بألوان حيوية صيفية بأسلوب جديد وعصري؛ يتناسب مع جميع الأذواق والمناسبات الاجتماعية، كالفستان المحتشم بتقليمات أفقية ناعمة، الفستان بالتقليمات الحمراء والفوشيا والسوداء، الفستان بالتقليمات الملوّنة الأفقية العريضة بألوان صيفية عصرية تجمع بين الأصفر والأزرق... ولإطلالة ولا أروع؛ لِمَ لا يتم تنسيق هذه الفساتين مع إكسسوارات بألوان حيادية سادة مع تجنّب المزج بين مختلف النقشات لتفادي الظهور بإطلالة مبالغ فيها؟!

هذا ولم تغب موضة الفساتين المقلّمة الكلاسيكية بتصاميمها وألوانها عن موضة صيف 2021، خاصة الألوان الكلاسيكية التي تتواجد في كل موسم، من هنا ننصح السيدة والفتاة الكلاسيكية باعتماد الفساتين الميدي المقلّمة بالتقليمات البيضاء والذهبية العريضة مع أكمام منفوخة عصرية، تتدلى منها الشرائط الأنيقة، وتنسيق هذه الإطلالة مع حذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي ومجوهرات من الذهب الأصفر؛ لطلّة ساحرة بامتياز.

خيار آخر بإمكانها اعتماده؛ وهو فستان مقلّم بتصميم كلاسيكي بالتقليمات الكحلية والبيضاء، على أن تنسّق معه قبعة بيضاء وحذاء أبيض جذاباً؛ لإطلالة صيفية ليس لها مثيل.

وأخيراً، لم تغب الأزياء المقلّمة الرياضية بأسلوبها من خلال الياقة البيضاء، فلِمَ لا تختارين فستاناً مقلماً رياضياً بياقة بيضاء باللونين الكحلي والأحمر، على أن تنسقيه مع حذاء رياضي باللون الأبيض لإطلالات الصيف الكاجوال؟! أو حتى بإمكانكِ اعتماد الفساتين المقلّمة ذات الألوان الحيوية المنعشة، كالفستان المقلّم من الأسفل على شكل قميص من الأعلى، على أن تنسّقي معه صندلاً من دون كعب لإطلالة متكاملة.

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