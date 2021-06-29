أجمل إطلالات جنيفر لوبيز العملية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تزداد النجمة جنيفر لوبيز شباباً مع كل عتبة عام جديد. جنيفر لوبيز التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها النجم الرياضي اليكس رودريغيز تعود الى حبها القديم بن أفليك الذي يصغرها سناً. ولا يعود سر جمالها الى العناية ببشرتها ومعرفتها بما يليق بها فحسب بل بمواكبتها الصيحات الشبابية.



إليك الخليج 365 أجمل 7 إطلالات عملية للنجمة جنيفر لوبيز





ارتدت جنيفر لوبيز طقماً مطبعاً بالنباتات الاستوائية. مع تي سيرت قطنية بيضاء وانتعلت حذاء رياضياً أبيض اللون.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني



ظهرت جاي لو في قمة الأناقة مرتدية طقماً عملياً اسود وقد ازدانت سترته بأكمام منفذة كالشباك. وقد نسقت النجمة صندلاً بكعب platform عالي. وقد تزينت بأقراط hoops مرصعة بحبيات الكريستال.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني

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أحببنا هذا الزي العملي الخردلي الذي ارتدته جنيفر لوبيز ويتألف من سروال رياضي وسترة مزودة بكورسيه في تناقض جذاب. وقد انتعلت الحذاء الراينجر الخردلي، ووضعت نظارات مرآة ملونة من وحي قوس قزح.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني



إطلالة وردية ظهرت فيها جنيفر لوبيز فارتدت الطابع الرياضي المكون من سويتشرت زهرية مع سروال مماثل وحذاء رياضي باللونين الأبيض والزهري ووضعت نظارات زهرية aviator من دون إطار وتزينت باقراط hoops earring. كما وضعت كمامة براقة. وحملت حقيبة ميني من فالنتينو.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني



ظهرت جنيفر لوبيز ببزة رياضية مموجة اللوان من نوع tie Dye وارتدت معها أقراط hoops دائرية ونظارات كات آي وانتعلت حذاء رياضياً من نايكي.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني

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وضمن طابع التاي داي ارتدت جنيفر لوبيز أيضاً هذا الزي الرياضي الأسود المتشح بالبيض ووضعت نظارات مستطيلة سوداء قاتمة مع كمامة سوداء على الفم. وانتعلت حذاء رياضياً.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني





كما ظهرت النجمة جنيفر لوبيز بنظارات خضراء وبدت أنيقة بطرازها العملي المكون من بزة رياضية بيضاء تزدان بالأحرف الملونة. وقد انتعلت حذاء رياضياً أبيض من نايكي.

الصورة من موقع ستيل هور ستايل الإلكتروني

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