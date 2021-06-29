حسام حبيب ينشر تسريب صوتي: أتعرض لمؤامرة وتربيتي متسمحليش أرد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد الفنان حسام حبيب على ما جرى تداوله خلال الفترة الأخيرة، بعد نشر تسريب صوتي منسوب لوالده، وهو يتحدث عن تفاصيل علاقة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، وإنها تكبره في العمر، ولا تستطيع أن تنجب له الأبناء، وذلك خلال حديثه مع فتاة ادعت إنها مذيعة، وبنفس الطريقة نشر الفنان حسان حبيب تسريب صوتي لإعلامية كانت وراء تلك التسريبات والاختراقات التي شهدتها علاقة الثنائي.

حسام حبيب يرد على تسريب والده

ونشر الفنان حسام حبيب فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر فيه وهو يشغل تسجيل صوتي منسوب لإعلامية جاء فيه، «هيدا سر، وهيدي مش مذيعة إحنا بقالنا 6 شهور بنشتغل على الموضوع لأنه عندنا معلومات وما عندنا إثباتات وهذا العمل الاستقصائي يتطلب خرق الآخر، لمعرفة المعلومات وإثابتها».

وجاء تعليق حسام حبيب منتقدا حديث الإعلامية، حيث قال: «أنهي عمل استقصائي يسمحلك أنتي تخترقي الناس، أنتي باعتة واحدة مش مذيعة يبقى أكيد من الشبكة اللي بتديريها لأن الناس كلها عارفة أنتي بتشتغلي إيه، واللي عملتيه ده أنتي هتدفعي تمنه كبير لأنه عمل استقصائي في حاجة مش من حقك».

وأكمل حديثه، «بتقولي مش باعتة مذيعة أمال دي إيه، يبقى أكيد فرد من أفراد الشبكة ومعروفة، ربنا يهديكي ومعرفش ممكن ربنا يهديكي ولا لا، أخلاقي وتربيتي متسمحليش أني ألاقي حاجة أرد بيها على هذا الكائن اللي مينفعش أقول عليها بني آدمة».