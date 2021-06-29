الامارات | للتغلب على حرارة الصيف.. نصيحة مثالية للجسم والعقل

شكرا لقرائتكم خبر عن للتغلب على حرارة الصيف.. نصيحة مثالية للجسم والعقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير في التمارين الجماعية أن ممارسة اليوغا لا يقتصر دورها على الحصول على الراحة فقط، ولكنها تعد أيضاً من التمارين المثالية للمساعدة في دعم الجسم والعقل لمواجهة حرارة الصيف.

وأوضح كبير مدربي التمارين الجماعية في فيتنس فيرست ريو نونغا، أن ممارسة اليوغا أثناء الطقس الأكثر دفئاً مفيدة للغاية للجسم، بالمقارنة مع أشهر الشتاء، إذ يسمح الطقس الدافئ بالحصول على فيتامين د بشكل طبيعي؛ ويساعد هذا الفيتامين في تجديد الجسم والحفاظ على وظيفة المناعة الجيدة وصحة القلب، مضيفاً أن فيتامين د يمكن أن يساعد أيضاً في إرخاء العضلات، التي يمكن أن تزيد من مرونة الجسم.

وتابع «عند ممارسة اليوغا في أشهر الصيف، من المهم الحفاظ على برودة الجسم، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مجموعة متنوعة من حركات اليوغا».

وينصح ريو نونغا بوضعيات لليوغا، يمكن أن تساعد في إرسال موجات مهدئة عبر الجهاز العصبي، كما تساعد الجسم في المحاولات، التي يقوم بها للتنظيم الذاتي والحفاظ على اللياقة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news