مارثا محروس: لجنة الإرشاد الأسري ستنظم دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت النائبة مارثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب «حماة وطن»، إن لجنة الإرشاد الأسري تضم أعضاء من وزارة التضامن والكنيسة والأزهر والصحة والصحة النفسية، وستعمل على تنظيم دورة للمقبلين على الزواج لإفهام شركاء الزواجات حقوقهم وواجباته، مع تقديم توعية صحية وثقافية وجنسية.

وأضافت «محروس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم الاثنين، أن هذه اللجنة ستقدم الأمر بشكل إجباري قانوني وليس اختياريا مثل بعض الجهات.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجهات المرصودة في اللجنة جهات معنية وستعمل اللجنة على إصدار شهادة صحية ونفسية واجتماعية عن الأطراف المتقدمين للزواج من أجل تعريف كل طرف بالآخر حتى يحدد إمكانية الزواج أو رفض هذا الزواج، متابعة: «هنحدد للطرف الآخر كل معلومة يجب أن يعرفها تخص ثقافة وعلم ومستوى اجتماعي وصحة الشخص عشان محدش يقول الشخص مكانش مناسب أو طلع متجوز عليا أو دخله قليل».

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الحاصل على دورة من اللجنة، سيحصل على ورقة تفيد بحصوله على التدريب وأنه مؤهل للزواج، موضحا أن هذا الاقتراح جاء بعد زيادة نسب الطلاق الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل لحل الأزمة من أجل عدم تفاقمها ولإيجاد أجيال واعية ويتم تنشأتها بشكل صحيح.