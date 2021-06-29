الشبشب نجم الموضة في صيف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الشبشب نجم موضة الأحذية في صيف 2021 لما يتمتع به من مزايا تتمثل في التهوية الجيدة والراحة الفائقة أثناء الارتداء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت كلاوديا شولتس، محللة الاتجاهات لدى المعهد الألماني للأحذية، إن الشبشب يطل هذا الموسم بمظهر جذاب وأنيق بحيث يمكن ارتدائه في أنشطة الحياة اليومية المختلفة، وليس في حمامات السباحة والشواطيء فقط.

وأوضحت شولتس أن الشبشب يخطف الأنظار إليه هذا الصيف بألوانه الزاهية كالبنفسجي والسماوي والبرتقالي، كما أنه يزدان بالحليات مثل اللآليء السميكة والبرشام.

وأكدت شولتس أن الموديل المصنوع من الجلد يعد أكثر الموديلات أناقة وفخامة، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر وسروال طويل للغاية، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال وجريئة من خلال تنسيقه مع شورت جينز وتوب كاشف للبطن.