في الموجة الحارة.. احذري ترك الأطعمة خارج الثلاجة: قد يسبب التسمم الغذائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استمرار الموجة الحارة التي أدت لارتفاع كبير في درجات الحرارة، لابد أن تنتبه ربات البيوت إلى الأطعمة التي يمكن أن تتلف سريعًا، إذت ظلت خارج الثلاجة نظرًا لارتفاع الحرارة، وفي حال تناولها يعرض الجسم لأضرار صحية متعددة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه توجد بعض الأطعمة أكثر عرضة للبكتيريا الضارة وترتبط بالتسمم الغذائي بالمكورات العنقودية مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض، وأيضًا الأطعمة التي يتم تناولها باردة مثل السلطات والبيض والتونة والدجاج والبطاطس والمكرونة والمعجنات المملوءة بالكريمة والشطائر والحليب ومنتجات الألبان.

وأوضح «بدران» خلال حديثه لـ«هن» أن ترك الطعام بالخارج لفترة طويلة أكثر من ساعتين، يهددك بمخاطر التسمم الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى الحمى والإسهال والقيء والجفاف وفي حالات نادرة الشلل والتهاب السحايا والموت.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه يجب التخلص من المواد سريعة التلف التي تُترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، فالبكتيريا موجودة في كل مكان في الطبيعة، ليس من غير المألوف وجود كميات ضئيلة من البكتيريا الضارة فى الأغذية، سرعان ما تتكاثر فى الأجواء الحارة خارج الثلاجة، ويمكن أن تستغرق 20 دقيقة حتى يتضاعف عدد البكتيريا، ويمكن لبكتيريا واحدة فقط أن تنمو إلى حوالى 3 ملايين بكتيريا في سبع ساعات عند حفظها في درجة حرارة الغرفة.

وتابع أنه يوجد اعتقاد خاطئ شائع أنه إذا تركت طعامك بالخارج لفترة طويلة، يمكنك قتل البكتيريا عن طريق إعادة تسخينه، تنتج العديد من البكتيريا سمومًا مقاومة للحرارة لا يمكن تدميرها عن طريق إعادة التسخين عند درجة حرارة عالية.

وأوضح «بدران» أن المكورات العنقودية والعصيات المخية تنتج سمومًا مقاومة للحرارة لا يمكن تدميرها مع درجات الحرارة المرتفعة، ويحب أن يتم التخلص من جميع المواد سريعة التلف التي تُترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بسرعة تتراوح بين 4.4 درجة مئوية و60 درجة مئوية.

ووضع «بدران» عددا من النصائح لمنع انتشار التلوث

غسل اليدين بالماء والصابون عند التعامل مع الأطعمة سواء خلال الإعداد أو التحضير أو الحفظ أو التقديم.

تخزين الأطعمة بشكل منفصل.

تخزين الطعام بشكل صحيح وذلك لمنع نمو البكتيريا الضارة التى تفسد الطعام فتتغير رائحته وطعمه.

تخزين اللحوم النيئة في أوعية قابلة للغلق في الجزء السلفي من الثلاجة، بحيث لا تقوم اللحوم بالتنقيط على الأطعمة الأخرى.

استخدام لوحة تقطيع مختلفة لكل صنف من الأطعمة.

تنظيف السكاكين والأواني الأخرى بعد التعامل مع الأطعمة النيئة.

استخدام ماء جار نظيف عند التعامل مع الأطعمة.

نظافة كافة الأسطح عند التعامل مع الأطعمة.

تغطية الشعر والأنف والفم عند إعداد الطعام.

نظافة الأغذية الخارجية.

الحفاظ باستمرار على نظافة الطعام.

الحفاظ على نظافة الطعام المعد للأكل.