ظهور جديد لـ فيفي عبده بدون مكياج: عاملة تجميل في خدودها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنانة فيفي عبده دائمة الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تشارك جمهورها ومتابعيها بكل ما هو جديد في حياتها، سواء على المستوى العملي أو خلال المرض، حيث ظهرت الفنانة والراقصة فيفي عبده، في فيديو جديد، نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي بدون مكياج.

وتلك ليست المرة الأولى التي تقرر فيها «فيفي» الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون مكياج، فقد سبقها عدة مرات خاصة خلال المرض، وظهرت وهي تغني وصففت شعرها «ذيل حصان»، وكانت مبتسمة، ورددت أغنية «رايداك».

وكتبت في تعليقها على الفيديو: «يا مساء الفل»، واستطردت، «إيه الجمال ده، أيوة بقى ويلا بقى، مساء عسلات وفلات من مصر أم الدنيا، ايسكوزمي»، وتفاعل مع فيفي عبده عبر الإعجابات والتعليقات، عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وكان من بين التعليقات: «يا ريت يا فيفي توبي»، وقال آخر: «انتي عاملة عملية تجميل في خدودك صح؟، و«أكيد ده فيلر الخدود أكيد الفلتر مش عامل الخدود دي».

ر

هجوم على فيفي عبده بسبب الرقص

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت مؤخرًا لهجوم عنيف بسبب نشرها فيديوهات لها راقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها بدأت ترقص بمجرد أن تعافت من وعكتها الصحية، وجاءت تعليقات المتابعين على رقصها: «والله الدنيا فانية اتقي الله بنفسك وتوبي»، «خافي من اللي إنتي بتعمليه ده، كنتي لسة تعبانة»، و«إكسيكوزمي بقى يا فيفي ميصحش كدة يا حبيبتي».