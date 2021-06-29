القومي للمرأة يشيد بتغليظ عقوبة التحرش: يؤكد دعم الدولة للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة والخبيرة القانونية، بمشروع القانون الذي قدمه النائب أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونواب آخرين، مبينة أن هذا المشروع يؤكد دعم الدولة المصرية لمحاربة التحرش الجنسي وحماية المرأة من العنف.

وأضافت «أبو زيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المجلس يشيد بمشروع القانون خاصة التعديلات التي رفعت الحدين الأدنى والأقصى للغرامة والعقوبة الموقعة على المتحرش، وإضافة طرق جديدة تحت بند التحرش مثل التحرش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشددةً على أن القرار بتشديد العقوبات إذا استخدم الشخص سلطته الأسرية أو العملية على المتحرش بها أمر جيد.

من جهته، قال الخبير الحقوقي محمود البدوي، إن هناك نقلة في الحقوق والحريات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن 25% من الدستور يركز على حماية الحقوق والحريات مع إجراء تمكين حقيقي للمرأة في كل المجالات.

وأكد الحقوقي أن التعديلات التشريعية جاءت لمعالجة الآفات المجتمعية مثل التحرش، موضحا أن هذا يعد انتهاكا لخصوصية الآخرين وتم تعديل المواد الخاصة بانتهاك خصوصية الآخرين لتتماشى مع التطور التكنولوجي، مبينا أن القانون سيعمل على تنفيذ الردع العام والخاص على المتحرشين وكل من يحاول القيام بهذا الأمر، مطالبا بإيجاد حالة وعي من أجل تعريف الجميع بالعقوبات التي ستقع عليه نتيجة التحرش الإلكتروني.