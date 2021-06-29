دعم وصداقة.. شيرين عبد الوهاب ونوال الزغبي على الحلوة والمرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقبت بـ«النجمة الذهبية»، فالفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعد واحدة من أشهر المطربات اللبنانيات في العالم العربي، تجمعها علاقة صداقة قوية بالمطربة شيرين عبدالوهاب، والتي تحدثت عنها في العديد من اللقاءات، ولعل أبرزها حينما أستضافتها الأخيرة في برنامجها الشهير «شيري ستوديو».

ويتزامن اليوم 29 يونيو، عيد ميلاد الفنانة نوال الزغبي، ويُقدم «هُن» مشاهد من علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال السطور التالية.

نوال الزغبي تدعم شيرين في أزمتها: بتلبقلا الحياة الحلوة

العلاقة الطيبة القائمة على الصداقة والمودة دفعت نوال الزغبي لتساند صديقتها شيرين عبدالوهاب في الأزمة الحالية بعد تسريب مقطع صوتي منسوب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة، والذي أثار جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُدين نجله، والذي تبرأ منه خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قائلًا: «كذب وافتراء».

ودونت نوال الزغبي، تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، موجهة رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلةً:«كلنا شيرين عبدالوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك».

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الفنانة نوال الزغبي عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب، فقد سبق أن تحدثتا عن علاقتهم ببعض خلال استضافتها في برنامج«شيري ستديو»، إذ قالت: «شيرين أكتر واحدة بتجنن في الوطن العربي ونحنا أصدقاء من زمان كتير».

وروت شيرين عبدالوهاب، كواليس بداية علاقتها بنوال الزغبي، إذ قالت: «أول مرة اتقابلنا فيها كان عندنا فرح، وأول ما شوفتها جريت عليها وقعدت أبوس فيها، وقولتلهم فيه ست ريحتها حلوة كدة».

وتغزلت شيرين في نوال الزغبي، قائلةً:«بتفهمي في الماكياج، اتعلمت منك لما بتطلعي على المسرح ببقى شايفة إنبهار، وأول واحدة لبست الجينز في المطربات، ودايمًا سباقة في كل شيئ، إنتي مش بخيلة وبتصرفي على نفسك».