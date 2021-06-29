مدن سياحية مهدور حقها.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا زرت كل العواصم الكبرى، فكر في التخطيط لرحلة إلى إحدى هذه المدن الثانوية الأقل ازدحاما والمهدور حقها.

ثيسالونيكي باليونان:

المقصد البديل للذهاب لأثينا هو ثيسالونيكي وهي بلا شك تعتبر العاصمة الثانية لليونان. وفي ظل التاريخ الخلاب والنسيج الثقافي المعقد الناتج عن قيمة التفاعل بين الشعوب المختلفة عبر الأجيال، والمطبخ الممتاز ومناظر البحر الجميلة والشخصية المحلية المفعمة بالحيوية، يسهل الوقوع في حب ثيسالونيكي.

تبدو الأحياء المختلفة بالمدينة مثل عوالم صغيرة في حد ذاتها، حيث يمتلك كل منها تاريخه ومناخه المميز، بحسب موقع "ترافيل+ليجر". وفي كل زاوية من المدينة يلتقي القديم بالحديث فيما تطل الآثار الرومانية والكنائس البيزنطية على مباني حديثة وشوارع مزدحمة.

سان سيباستيان بإسبانيا:

هذه البلدة الساحلية الصغيرة الإسبانية في إقليم الباسك شهيرة عالميا بمطاعمها الرائعة وركوب الأمواج. أنها بلدة قديمة صديقة للمشاة ولا تبدو مزدحمة أبدا.

باث بإنجلترا:

على بعد ساعة بالقطار من لندن تقع باث وهي بديل رائع للمدينة الكبيرة. والمدينة مفعمة بمعالم التاريخ بداية من الرومان إلى العصور الوسطى إلى فترة الوصاية على العرش في انجلترا. أن الهندسة المعمارية هناك خلابة. وهناك شيء مميز في السير حيث سارت يوما جين أوستن والكثير من شخصياتها.

التسوق في باث جيد مثلما هو في لندن وأقل تكلفة. وبالإضافة لذلك هناك مسرح ممتاز في باث حيث الكثير من الأعمال تعرض للمرة الأولى قبل التوجه إلى مسارح ويست أند في لندن.