كيوشو.. جنة اليابان الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد مدينة كيوشو اليابانية جنة على الأرض من الناحية البصرية، حيث المساحات الخضراء من الوديان الخصبة والبراكين التي تنفث الدخان والشلالات وغابات الأرز التي يغذيها المناخ الاستوائي. تعرف كيوشو باسم "جزيرة الينابيع" وهناك الكثير من بلدات الينابيع الساخنة للتوقف عندها خلال التنقل. وتعيش السلاحف البحرية على خطها الساحلي وكذلك الدلافين ويتردد عليها راكبو الأمواج من محبي الأمواج الكبيرة بينما تحمل الجزر الأصغر بالمناطق المفتاح لاستكشاف المزيد عن المراحل الأولى من الحضارة اليابانية.

أغلب الزوار يصلون إلى كيوشو عبر فوكوكا وهي متصلة جيدا بالمطار الذي يسير رحلات مختلفة محليا وكذلك عبر آسيا وعبر أوروبا على نحو متزايد.

فوكوكا

تقع فوكوكا على الطرف الشمالي من الجزيرة، وعاصمتها التي تحمل نفس الاسم هي أكبر مدينة ومركز حيوي للثقافات المتعددة. ويسهل الوصول إلى عوامل الجذب بالمدينة بسبب نظام النقل العام المترابط للغاية.

وتشمل بعض أشهر الوجهات أطلال قلعة فوكوكا أو قلعة مايزورو وهي بقعة مهمة لمشاهدة أشجار الكرز في الربيع، بالإضافة إلى حديقة أوهوري وهي مقصد شهير في عطلات نهاية الأسبوع للمحليين للاسترخاء بها، بحسب موقع جابان توداي. وتضم منطقتا تنجين وناكاسو أكشاك فوكوكا ياتاي الشهيرة لبيع الطعام التي تصطف على طول الشوارع وهو تقليد يرجع إلى فترة ميجي ( 1868 – 1912.

ناجازاكي: خرجت ناجازاكي من تاريخها المأساوي لتصبح ميناء مزدهرا مجددا. ولايزال يمكن لزوار ناجازاكي وهي عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم، رؤية أثر الهندسة المعمارية البرتغالية والهولندية على حفنة من المباني في شوارعها. وللتنقل يمكن للسياح استقلال الترام الذي يتوقف عند كثير من المقاصد السياحية الكبرى.

وإحدى أكثر المناطق التي يتردد عليها الزوار هي حديقة السلام في ناجازاكي التي مازالت تحيي ذكرى من فقدوا أرواحهم خلال الحرب وتمجد أهمية السلام.