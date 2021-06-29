أردني وزوجته يعذبان 3 أطفال بالماء المغلي حتى توفى أحدهم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبنى مواطن أردني وزوجته الأجنبية 3 أطفال من خارج الأردن لتكوين أسرة، ولكن في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة قررا التلخص من الأطفال، ولكن لم يتخلصا منهم بالطريقة المشروعة من إخلال إعادتهم لدار الرعاية، بل قاما بضربهم وتعذيبهم بأبشع وأصعب الطرق.

وانتشرت صور الأطفال على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعرض الأطفال للضرب المبرح، وانتشرت الصور التي أظهر كدمات منتشرة على أجسادهم كاملة، وعقب هذا التعذيب الجسدي المبرح، قاما الزوجان بتعذيبهم بالماء المغلى ما نتج عنهم حروق بأجسادهم الضعيفة، ولم يتحمل ذلك العذاب جسد أحد الأطفال فمات على الفور، وبموته تكشف أمر الأسرة لرجال الأمن بتمكنوا من ضبط أكبر جريمة وحشية في الأردن.

نُقل الطفل بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لقناة «العربية»، إلى المستشفى باعتباره تعرض لحادث وليس جريمة تعذيب، ولكن الأطباء شككوا في صحة الرواية، وأبلغوا الأمن الذي بدأ يحقق من جهته، ووجدوا أن طفل آخر تعرض للضرب والتعذيب أيضا.

وحققت جهات الأمن مع الزوجين، وكشفت التحقيقات عن مفاجأة صعبة وصادمة بحق الأطفال الثلاثة، فقد اعترف الزوجان بفعلتهم وأنهما قاما بتعذيب الأطفال بطريقة وحشية، ما أدى في نهاية المطاف إلى مقتل واحد من الأطفال.

ووجه المدعي العام الأردني، تهمة القتل العمل إلى الزوجين، وتحفظت الحماية الأسرية على الطفلين، بهدف تأهيلهما وعلاجهما، وإبعادهما عن الأبوين.

وبذلك تسجل تلك الحادثة واحدة من أكثر الجرائم وحشية في تاريخ الأردن، خاصة وأنها كانت بحق 3 أطفال أبرياء، تعرضوا للتعذيب الجسدي، والضرب والحرق بالماء المغلي، وأدى في نهاية المطاف إلى وفاة أحد الأطفال.