توقعات الأبراج اليوم 29-6-2021: أخبار غير سارة لـ الحوت.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

قد يكون الشخص الغريب الذي تتعرف عليه مجددا، هو أفضل صديق لك الفترة المقبلة.

الثور

قد تسبب التأثيرات من أشخاص آخرين بعض التحول الجاد في طريقة تفكيرك.

الجوزاء

استخدم اليوم للاسترخاء، أو الذهاب لركوب الدراجة أو القيام برحلة قصيرة.

السرطان

تشعر برغبة للتواصل مع الأشخاص الذين لم تلتقي بهم منذ فترة كبيرة.

الأسد

لا تغير وجهة نظرك لمجرد تسهيل الأمر على الآخرين.

العذراء

من الأفضل بذل قصاري جهدك في العمل، لتحقق أهدافك.

الميزان

قد حان الوقت للتعبير عن رأيك أمام الآخرين، من واثقا من نفسك.

العقرب

عقلك حاد اليوم، لذا عليك استغلاله في إنجاز المهام المتأخرة.

القوس

إذا كنت تحب شخصًا ما، يمكنك الآن التعبير عن مشاعرك تجاهه.

الجدي

تشعر بالرغبة في قضاء بعض الوقت مع أصدقائك المقربين في التنزه والانسجمام.

الدلو

قد يتعارض شخص ما مع أهدافك، ويحاول إحباطك بطريقة ما.

الحوت

من الممكن أن تتلقى بعض الأخبار غير السارة المتعلقة بحياتك المنزلية.