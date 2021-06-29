الامارات | سلسلة «شرلوك هولمز» تعود في كتب مصورة ومسموعة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة «شرلوك هولمز» تعود في كتب مصورة ومسموعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدب الحياة من جديد في أوصال «شرلوك هولمز»، بعد أن وقّعت منصة ستوريتل السويدية للكتب المسموعة اتفاقاً مع المسؤولين عن تركة المؤلف آرثر كونان دويل، لنشر قصص جديدة في صورة كتب مسموعة من تأليف الروائي أنتوني هوروويتز، وذلك حسب ما ذكرته المنصة السويدية.

ولشخصية هولمز، بطل سلسلة القصص البوليسية التي ابتدعها كونان دويل في 1887، شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، كما تم إنتاج أفلام سينمائية عدة، محورها هذه الشخصية. واشتهر هوروويتز لتأليفه سلسلة روايات «أليكس رايدر»، ووقع عليه اختيار المسؤولين عن تركة المؤلف إيان فليمنج لكتابة روايات محورها شخصية «جيمس بوند»، كما كتب مسلسلات تلفزيونية، مثل «جرائم القتل في ميدسومر»، و«حرب فويل».

وقال البيان إن فريقاً من الكُتّاب سيتولى كتابة ثلاث قصص جديدة تحت إشرافه الإبداعي، وستصدر القصص في الشكل المسموع أولاً في كل أسواق ستوريتل في ربيع 2022.

وقال هوروويتز «ستطرح شخصية شرلوك هولمز من منظور غاية في الاختلاف، ملتزمة بروح الكتب التي أحببتها على الدوام، لكنها ستوسع مجال السرد ورؤية كونان دويل بكل الطرق غير المتوقعة الممكنة».

وتتيح ستوريتل إمكانية الاستماع لأكثر من 500 ألف كتاب صوتي، وقراءتها في 25 سوقاً، وتتنافس مع شركات مثل أوديبل التابعة لشركة أمازون.

وفي الشهر الماضي، وقعت ستوريتل صفقة مع سبوتيفاي للموسيقى والأغاني، للسماح للمشتركين فيها بالاستماع إلى مكتبة الكتب الصوتية على خدمة سبوتيفاي في وقت لاحق هذا العام.

• فريق من الكُتّاب سيتولى كتابة 3 قصص جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news