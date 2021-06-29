الامارات | حمدان بن محمد: اللهم احفظهم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: اللهم احفظهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يحمل حفيديه «راشد» و«شيخة».

الصورة التي نشرها ولي عهد دبي على حسابه الخاص في «إنستغرام»، و«تويتر»، أرفقها سموه بالتعليق: «اللهم احفظهم».

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