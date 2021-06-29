الامارات | القرية العالمية: أفضل علامة تجارية لعام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: أفضل علامة تجارية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فوزها بجائزة «أفضل علامة تجارية من فئة: أفضل أداء في الخدمة لعام 2021» في قطاع الضيافة والترفيه، خلال حفل توزيع جوائز برنامج دبي للخدمة المتميزة، أمس، وهو برنامج إماراتي رائد يهدف إلى تعزيز التميز في معايير خدمة العملاء في قطاع الأعمال. وحصدت الوجهة الترفيهية هذه الجائزة، تقديراً لدورها المتميز في توفير خدمات استثنائية، وتجارب ترفيهية من المستوى العالمي للضيوف.

وحصلت القرية العالمية على اللقب، في وقت مازالت تحتفل فيه بالنجاح الاستثنائي الذي شهده الموسم الـ25 في إطار من الفعاليات غير المسبوقة، احتفاء باليوبيل الفضي على تأسيسها. وتتبنى الوجهة الترفيهية الأولى في المنطقة، استراتيجية ضيافة متميزة تتمحور بشكل أساسي حول تلبية احتياجات الضيوف والحرص على راحتهم وسعادتهم لاستكشاف عالم من الروائع، في بيئة آمنة غنية بتجارب الترفيه الممتعة التي تحتفي بثقافات العالم. وقد استطاعت القرية العالمية الوفاء بالتزامها عبر توفير أجواء مميزة للضيوف، باعتماد التكنولوجيات المتطورة والابتكارات الأحدث على مستوى القطاع، بالإضافة إلى منظومة من الشراكات العالمية. استقبلت القرية العالمية أكثر من 4.5 ملايين ضيف خلال الموسم الـ25، من الإمارات والعالم، تزامناً مع اتّباعها منهجية متميزة بمجموعة من المعايير الجديدة الهادفة لتعزيز موثوقية ورضا العملاء عبر باقة شاملة من الخدمات والحلول الرائدة.

وقال مهند إسحاق، مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية: «نلتزم على نحو دائم بتوفير أفضل التجارب لضيوفنا، من خلال منحهم الأولوية عبر جميع عمليّاتنا. واستطعنا تحقيق نجاحات استثنائية خلال الموسم الـ25، عبر اتباع أعلى احتياطات السلامة واتخاذ أفضل التدابير الاحترازية على مستوى القطاع، لتقديم أفضل التجارب لضيوفنا، حيث حرصنا على دمج وتكييف استراتيجيات التحوّل الرقمي في جميع عملياتنا لمساعدتنا على تحقيق هذا الهدف. ويسعدنا الفوز بجائزة أفضل علامة تجارية من حيث أداء الخدمة من برنامج دبي للخدمة المتميزة، ما يؤكّد التزامنا بالتعاون مع شركائنا وفرق العمل المختلفة، ببذل الجهود الهادفة على نحو مستمر، لتقديم أفضل وأروع التجارب لملايين الضيوف الذين نستقبلهم في القرية العالمية».

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