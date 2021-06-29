الامارات | «كلمة» يصدر كتاب «معجزة كاستل دي سانغرو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلمة» يصدر كتاب «معجزة كاستل دي سانغرو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية دائرة الثقافة والسياحة كتاب «معجزة كاستل دي سانغرو: حكاية شغف وطيش في قلب إيطاليا»، تأليف جُو مغنس، نقله إلى العربية تحسين الخطيب، وراجع الترجمة الدكتور أحمد خريس.

يسرد الكتاب، الذي اختارته لجنة جوائز وليم هل في لندن أفضل كتاب عن كرة القدم في عام 1999، حكاية هوس فجائي بكرة القدم، يدفع المؤلف إلى ترك كل شيء خلفه، والبدء في رحلة شاقة لاستقصاء أحوال «المعجزة» التي حققتها قرية إيطالية مجهولة، في منطقة جبلية نائية، حين شق فريقها طريقه، بثبات منقطع النظير، من دوري الهواة، ليحجز له مكانة مرموقة في مصاف أندية دوري الدرجة الأولى، دوري المحترفين، حيث المجد والشهرة، واحتلال العناوين الرئيسة في كبريات الصحف.

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