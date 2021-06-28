«ملكة الحواوشي»: نفسي أفتح سلسلة مطاعم.. وبناتي في طب وإعلام

القاهرة - سمر حسين - ماما

أم حمزة أم مصرية لا تعرف اليأس وقفت بجوار أولادها وقررت أن تربيهم أحسن تربية، بعد أن توفى والدهم وترك لها 4 أطفال في أعمار مختلفة، وأدى كبر سنها إلى صعوبة استمرارها في العمل بمجال الجزارة الذي كانت تعمل فيه منذ زمن، لذا قررت فتح مشروعها وهو عبارة عن عربة لبيع الحواوشي، وبدأت تجول بها الشوارع من أجل أن تكسب قوت يومها للصرف على أولادها وحقق الأمر ناجحا كبيرا.

تطور العمل مع الوقت ورعايتها للأولاد

وذكر تقرير عرضه برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، اليوم الاثنين، أنه بعد سنوات قررت السيدة «أم ندى» أن تستقر في بيع الحواوشي على عربة في منطقتها، وأطلقها عليها ملكة الحواوشي واستطاعت تربية أولادها حيث دخلت الأولى «ندى» كلية الإعلام، وستتخرج قريبا، كما دخلت ابنتها الثانية كلية الطب وتدرس بالفرقة الخامسة حاليا، بجانب ابنها أحمد الذي يدرس في الصف الأول الإعدادي وحمزة الذي يدرس في الصف الثاني الإبتدائي.

يوم ملكة الحواوشي ومساعدة أولادها لها

وتابعت ملكة الحواوشي: «يومي بيبدأ الساعة 7 الصبح بروح المدبح وبيكون البنات جابوا الخضار والحاجة وجهزوا وأطلع اعملها في البيت وبنزل بيها الساعة 12 وبفرش حاجتي الساعة 12 واشتغل، أنا بعمل حواوشي وطواجن، الرسالة اللي بقولها إن مفيش حاجة مستحيلة وكل واحد لازم يبقى منتج في الحياة، وأنا بحلم بحاجات كتير أولها إن ولادي يخلصوا تعليم ويشتغلوا بشهادتهم وإني المشروع يكبر ويبقى سلسلة محلات باسم ملكة الحواوشي».