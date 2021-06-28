مصطفى قمر يتعرض لهجوم على «إنستجرام» والجمهور: «الصلاة مفيهاش هزار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرض الفنان مصطفى للهجوم والانتقادات من جمهوره ومتابعيه بسبب مشاركته مقطع فيديو ظهر خلاله مع ابنته جودي وهما يؤديان الصلاة، لافتًا إلى أنه حاول تصويرها دون أن تنتبه وهو ما عرضه لانتقادات لاذعة من المتابعين في التعليقات.

وأظهر مقطع الفيديو مصطفى قمر وبجانبه ابنته وهو يراقبها أثناء أدائهما الصلاة ودون على المقطع قائلًا: «حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوى، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا، ادخلوا على التيك توك صورت جزء برضو بس بتداري وشها، أمال مش بتتكسفي ليه يا چودي لما بتغني».

وعبر عدد من متابعي «قمر» عن غضبهم بسبب ظهوره بمقطع الفيديو مع ابنته وهما يؤديان الصلاة خلال تعليقاتهم، وعلق أحدهم قائلا:«أنت كنت بتصلي ولا بتعمل مقلب أصلا سواء كده أو كده حرام، وشيل البوست أحسن»، «بيعمل فيديو كليب بالصلاة»، وتابع: «دى صلاة ليها قدسيتها»، كما دون شخص أخر يحمل حسابه اسم «إبراهيم»:«أنت بتصلي ومنتبه لربنا ولا منتبه ومشغول في التصوير يا أخي اتق الله، إما تنشر حاجه خالصة لله إما تسكت علشان فيه كتير هيقلدك».

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كما طالب أحد المتابعين من مصطفى قمر بأن يحذف الفيديو قائلًا :«درش، شيل البوست ده، أنت راجل طيب، بلاش هزار وتصوير فى الصلاة، ربنا يهدينا جميعا».

وكان الفنان مصطفى قمر قد احتفل بزفاف ابنه بأحد الحدائق داخل فندق شهير بالقاهرة قبل أيام بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وقدم الفنان محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية والمميزة التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية بين العروسين ونجوم الأغنية، ممن تواجدوا لتهنئة مصطفى قمر.