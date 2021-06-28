منة فضالي تدعم المحجبات بعد مشكلة المايوه الشرعي: احترموا الحرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشكلة المايوه الشرعي للمحجبات، ومنع السيدات من النزول إلى حمامات السباحة في بعض الأماكن، أصبحت من أكثر الموضوعات تداولا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما خرجت فتاة تدعى «دينا هشام» في فيديو وهي منهارة بعدما منعها أحد النوادي الخاصة من النزول إلى حمام السباحة، بسبب ارتدائها المايوه الشرعي، فأثارت موجة كبيرة من التعاطف معها، وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعاطف معها عدد كبير من المشاهير، ونجوم الفن، آخرهن الفنانة منة فضالي.

تعاطف منة فضالي مع المحجبات خلال مشكلة المايوه الشرعي

عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشرت الفنانة منة فضالي رسالة، تدعم فيها المحجبات، وقالت خلالها، «مش فاهمة ايه العيب إن واحدة محجبة تنزل بمايوه شرعي، ايه اللي يزعل في كده وعلشان ايه ممنوع، هو لازم يعني العالم كله يلبس بيكيني إن شاء الله، ايه الهبل ده، ربنا يدينا الهدايا ويتوب علينا كلنا والله».

وأكملت في رسالتها مستنكرة منع نزول المحجبات لحمامات السباحة، «ليه القرارات اللى زي دي، حتقولولي ما أنتي بتلبسي مايوه و بتتصوري حقول أنا حره زي أي حد حر مدام في حالي زي ما كلكم زمان أهاليكم كانوا بيلبسوا كده وأكتر بس للأسف احنا عندنا دلوقتي عدم احترام، مش معني كده إني صح وإني بشجع على المايوه بس حيجي يوم ومش حعرف البس حاجة من اللي قادرة البسها دلوقتي كل سن وله احترامه ولبسه».

واختتمت منة فضالي رسالتها مؤكدة على ضرورة الاحترام المتبادل وأنها تدعم المحجبات، «احترموا حريه الناس وافتكرو إن ربنا اللي بيحاسب مش البشر، وأنا مع الست اللي تلبس مايوه شرعي وضد التخلف بتاع الممنوع ده».