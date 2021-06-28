هل تتناول العنب بكثرة؟.. إليك الآثار الجانبية له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد العنب من الفواكه الصيفية التي يحبها الكثيرون، نظرا لمذاقه المتميز ولأنه غنية بالعناصر الغذائية التي تمد جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية، لكن على الجانب الآخر الإفراط في تناوله يسبب العديد من المشاكل الصحية.

وفيما يلي نقدم لكم الآثار الجانبية لتناوله بكميات كبيرة يوميا، وفق ما أورد موقعا "timesofindia" و"stylecraze".

- اضطرابات في المعدة:

يحتوي العنب على حمض الساليسيليك، وتشير بعض الأبحاث إلى على عدم تحمل هذا الحمض، وبالتالي قد يسبب التهاب موضعي في الجهاز الهضمي، والانتفاخ.

- الإسهال:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول العنب وخاصة عصيره إلى الإصابة بالإسهال، وذلك لاحتوائه على السكريات.

- زيادة الوزن:

يتسبب استهلاكه بصورة خاطئة إلى زيادة السعرات الحرارية بسرعة، ما قد يعزز زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

- الحساسية:

على الرغم من ندرة حساسية العنب، إلا أنها قد تكون مشكلة، حيث تم العثور على بروتين معين في العنب، مسؤول عن رد الفعل التحسسي، لذا الإكثار من تناوله يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية شديدة لدى الأفراد.

- تفاقم مشاكل الكلى:

يشير تقرير صادر عن المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، إلى أن الأفراد المصابين بأمراض الكلى المزمنة المتقدمة ومرض السكري، يوصي بالحد من تناولهم لبعض الأطعمة، بما في ذلك العنب.

لذا يجب الابتعاد عن تناوله، إذا كان لديك أي شكل من أشكال أمراض الكلى، والتحدث مع طبيبك.

- يتفاعل مع بعض الأدوية:

يمكن أن يتفاعل العنب مع الأدوية التالية مثل: هالدول وفيناستين، الكومادين، لذلك إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية، فعليك مراجعة الطبيب المختص قبل تناوله.

- آلام البطن:

يمكن لبذور العنب غير المهضومة أن تسبب آلامًا خطيرة في البطن وفي الحالات الشديدة تؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية، وقد تعاني أيضًا من القولون العصبي، وهي متلازمة ناتجة عن الإفراط في استهلاك العنب، مما يؤدي إلى عدم الراحة في منطقة البطن.