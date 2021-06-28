8 أنواع فواكه وخضروات قليلة السكر.. تناولها للحفاظ على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد تناول الفاكهة والخضروات دائمًا طريقة رائعة لمساعدتك على الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك، حيث تحتوي جميع الفواكه والخضروات على بعض الألياف وكذلك السكر الطبيعي.

لذا تحتاج إلى اختيار الفواكه والخضروات منخفضة السكر والمحملة بالألياف والماء، ونذكرها لكم وفق ما أوضح موقع "stylecraze".

- التفاح

من الفواكه ذات قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على 95 سعرة حرارية من الطاقة مع 25 جم من الكربوهيدرات و 5 جم من الألياف، و 19 جرام من السكر.

بالإضافة إلى قد تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في التفاح، في دعم إدارة الوزن وإدارة مرض السكري وتحسين صحة العظام والرئة والجهاز الهضمي.

- الفراولة

تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ومحتوى عالي من الألياف، كما أنها غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم.

- الخيار

من الخضروات المنعشة والمغذية وغالبًا ما يستخدم في السلطات، فضلا عن إنه منخفض للغاية في السكر ومرتفع في الماء.

- البروكلي

البروكلي من الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن وهو قليل الدسم والسكر، فضلا عن احتوائه أيضًا على فيتامينات A و C و D و E و K والألياف الغذائية والكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والبوتاسيوم (18).

- الجروب فروت

هو فاكهة رائعة منخفضة السكر وغنية بالمياه ومثالية لتناوله في الإفطار، حيث يحتوي على 7 جرام فقط من السكر، كما أنه غني بفيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة القوية.

يمكنك الاستمتاع بالجريب فروت أول شيء في الصباح لإرواء عطشك ، أو في المساء كخيار وجبة خفيفة صحية.

- البرتقال

تحتوي ثمرة من البرتقال على 12 جم من السكر, وهي نسبة منخفضة مقارنة بالفواكه الأخرى، كما أنه مليء بفيتامين سي ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات بطبيعته.

- السبانخ

تعد من الخضروات الورقية منخفضة السكر وعالية المحتوى من الماء خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحتك، إذ تحتوي الوجبة التي يبلغ حجمها 100 جرام من السبانخ على 91 جرامًا من الماء مع كمية ضئيلة تقريبًا من السكر.

- البطيخ

بفضل محتواه القليل من السكر، ما قد يجعله خيارا مثاليا إذا كنت ترغب في صحة جيدة، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من الألياف، وفيتامين C والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.