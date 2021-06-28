هبة قطب في أول ظهور مع ابنتها بعد واقعة المايوه الشرعي: «جالها عرسان كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت خبية العلاقات الأسرية، الدكتور هبة قطب، في «بث مباشر»، لأول مرة مع ابنتها دينا هشام، بطلة واقعة المايو الشرعي، والتي تعرضت للمنع من نزول حمام السباحة بسبب نزولها بـ المايوه الشرعي، وانهارت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، انتشر على نطاق واسع، وتعاطف معها كثير من المتابعين، والذين طالبوا بضرورة تعميم ارتداء المايوه الشرعي.

وتعرضت «دينا هشام» للانتقادات بسبب شكل حجابها، وهو ما ردت عليه هبة قطب في بثها المباشر، «الناس كانت بتقولي هو ده حجاب، فين الحجاب ده وفين مايوه المحجبات ده، أنا أحيانا بلبس بنطلون ومايوه وبنزل البحر، محدش ليه دعوة، والناس بتقول الملتزمة تتنازل عن السباحة، محدش ليه دعوة ومش هتتنازل، واحنا الاتنين سمكات ومش هنقبل تماما إننا نتنازل عن البحر والسباحة، أنا عايزة أوضح إن الناس بتتدخل في قرارات أو أشكال الناس التانية وحرياتهم، احنا كشعب لازم نتعلم نقول مالناش دعوة».

هبة قطب: «دينا جالها عرسان كتير»

كما ردت الدكتورة هبة قطب على الانتقادات التي تعرضت لها هي الأخرى، «الناس بتقولي أنتِ تعرفي كلام ربنا إزاي وليه سايبة بنتك كدة، يا جماعة بنتي هي حرة، ومحدش ليه دعوة هي عارفة الحدود كويس وهي تختار حدودها لوحدها ولنفسها وبنفسها أنتوا مالكوا، محدش يعرف ظروفها، مش شغلك هي حرة، تلبس حجاب زي ما تلبسه، وتنزل حمام السباحة زي ما تنزل».

وقالت هبة قطب خلال البث المباشر لابنتها دينا هشام، «أنتِ جالك عرسان كتير أوي من اللايف ده»، لترد عليها دينا هشام، «جماعة عنوان البيت معروف».

وأضافت قطب ردا على أن الأماكن الخاصة من حقها تحديد قوانينها، «ده مكان برايفت على عيني وراسي، بس الناس لما بتيجي عيادة بقولهم في قواعد، لكن لما حد يروح أي مكان عام، زي عيادة أو تجمع كافيهات ينفع نقول ممنوع حاجة معينة؟».

كما ردت دينا هشام عن تعرضها للانتقادات بسبب معيشتها في كندا، «أنا بشتغل من وأنا 15 سنة، وماما جت من كام سنة وقالت مالكيش بوكت ماني اشتغلي واشتري من فلوسك، لكن أكتر من كدة مالكيش حاجة عندنا، مش مدعلة ولا معايا فلوس كتير، ولا من حق حد يقولي ارجعي كندا تاني».