«أنصفت زوجها».. ملخص تصريحات شيرين عبد الوهاب :« جوزي طلع كل التعابين من حياتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارها مقطع فيديو منسوب لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، زعم خلاله عن نوايا سيئة من قبل نجله تجاه زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهو ما نفته شيرين من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر».

ونصفت شيرين عبد الوهاب زوجها قائلة:«أنا جوزي راجل متأصل وابن ناس وابن عيلة محترمة أوي، ومقبلش إن حد يتكلم عنه كده لا هو ولا أمه، والناس اللي زيه مبقوش موجودين، وبقالنا 4 سنين متجوزين ولو عايز يستفيد مني كان عمل أغنية سنجل، كل الناس بتختلف لكن هو بيحبني أكتر من نفسه أنا حاسة إنه بيحبنى».

كما طمأنت شيرين عبد الوهاب جمهورها نافية دخولها في خلافات بينها وبين زوجها قائلة:«طلع من حياتي كل الناس اللي بتكرهني والناس الفاسدة، وعايزة اطمن كل الناس اللي بتحبني الناس الكويسين مفيش أي نوع من أنواع الخطر على حياتي، واسمحولي أقولكم حسام جوزي من أنضف رجالة الدنيا.

وأضافت :«حسام إنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي وميستاهلش منكم كل القسوة دي لأنكم متعرفوش، جوزي رجعلي الثقة، وربنا اللي بعتهولي وأنضف راجل في الدنيا وبيحبني أنا وبناتي».

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تسجيلًا صوتيًا منسوب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وزوج الفنانة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع إحدى الفتيات وأثار جدلًا واسعًا.

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وخلال التصريحات المنسوبة لوالد حسام حبيب زعم عن نوايا سيئة من قبل نجله تجاه زوجته الفنانة شيرين تتلخص في الحصول على أموالها وأنه لا يحبها بحسب والد زوج شيرين، كما زعم بأن نجله الفنان حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته البنكية ويطمع في هذه الأموال ويستحوذ عليها دون الرجوع لها، فضلًا عن أنها شخصية «ملولة» تطلب الطلاق باستمرار، حسب التسريبات المنسوب لوالد حسام حبيب.