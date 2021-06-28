شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. تعرف على فارق العمر بينهما: مفاجأة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسريب منسوب لوالد الفنان حسام حبيب، تحدث خلاله أمس عن علاقة الثنائي، ورغبته في أن يتزوج نجله من أخرى أقل من زوجته في العمر، حيث تبلغ شرين من العمر 39 عاما، ويبدو أن التسجيل الصوتي قديم، حيث أن شيرين تبلغ من العمر أكثر من ذلك، وكانت حجة والد حسام حبيب إنه يريد لنجله أن ينجب أبناء من سيدة أخرى أصغر سنا، لأنهما متزوجان منذ ما يزيد عن سنتين دون إنجاب حتى الآن.

فارق العمر بين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

بحسب موقع «السينما»، تبلغ شيرين عبدالوهاب من العمر 40 عاما، فهي من مواليد أكتوبر 1980، وأكملت عامها الـ40 بالفعل في أكتوبر عام 2020.

بينما يبلغ الفنان حسام حبيب من العمر 41 عاما، فهو من مواليد، 31 مايو 1980، أكمل عامه الـ41 بالفعل في مايو الماضي، وهو ما يعني أنه يكبر شيرين عبدالوهاب بحوالي 5 أشهر، ومعظم الزيجات تكون في نفس العمر أو يكون الزوج أكبر من شريكته، ما يعني أن شيرين مناسبة له عمريا.

رد شيرين عبدالوهاب على قصة إنجابها

ومن جانبها، ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على هذا التسريب الصوتي لوالد زوجها، بتسجيلين صوتيين لها، وقالت شيرين التسجيل الصوتي، «أنا بخير ومفيش خطر عليا أو على ولادي، اللي عايزة أقوله إن جوزي حسام من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي، وبيحبني أكثر من نفسه، وميستاهلش منكم القسوة دي أنا عذراكم لأنكم متعرفوش».

وأضافت شيرين، «بس الراجل اتحط في طريقي وأنا مدمرة ومتكسرة رجعلي لنفسي تاني الثقة وبنالي شخصيتي تاني، وربنا هو اللي باعتهولي، وحسام بيحبنا أكتر من نفسه أنا وبناتي، والدليل إنه من ساعة ما اتجوزنا معملش لنفسه أي حاجة لأنه عايش عشاني وعشان عيالي».

واختتمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، «في حاجات كتير مينفعش أرد عليها، حماتي الست اللي ربت راجل عامل كدة لازم تكون ست عظيمة، حسام عظيم وأمه ست عظيمة، وأتمنى إنكوا تدعولنا بالذرية الصالحة، ويخلينا لبعض، وحسام إنسان نضيف وربنا يخليهولي».