أول ظهور لـ فتاة المايوه الشرعي مع والدتها هبة قطب: مالكوش دعوة المايو بكام «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت خبيرة العلاقات الأسرية، الدكتور هبة قطب، في بث مباشر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موثقة بذلك أول ظهور لها مع ابنتها دينا هشام، بطلة واقعة المايوه الشرعي، والتي خرجت في فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي منهارة بالبكاء بسبب منعها من نزول حمام السباحة لارتدائها المايو الشرعي.

أول ظهور لفتاة المايو الشرعي ووالدتها هبة قطب

واستضافت الدكتورة هبة قطب ابنتها، عبر الفيديو «بث مباشر»، على موقع «فيس بوك»، وروت دينا هشام ما تعرضت له، حيث ذهبت إلى أحد النوادي الخاصة في واحد من أشهر المجمعات السكنية الجديدة، ورفض المنظمون نزولها إلى حمام السباحة، «أنا مكنتش عايزة اركب التريند خالص، أنا كنت عايزة اقول لصحابي إني متعصبة، وبجد كنت مضايقة جدا، والناس هي اللي عملت شير للفيديو مش أنا خالص، اللي اتسببت في الشير الكتير جدا ده».

وتابعت دينا هشام، «بمشاعر حقيقية اتكلمت، ومعملتش تعديل خالص للفيديو، لأني كنت حاسة بالظلم، ومش عايزة حاجة تتفرض عليا، وعملته بدون تنقيح، بجد شكرا لكل الناس اللي عملوا شير للفيديو، ولكل التعليقات، والشير ولكل حاجة كانت حلوة وداعمة ليا في الفترة اللي فاتت».

وأكملت الدكتورة هبة قطب في نفس فيديو دينا هشام، «النوادي مش تبع وزارة السياحة، النوادي تبع وزارة الشباب والرياضة، وفي لوائح داخلية في أماكن خاصة بيحطوا اللي هما عايزينه من شروط، والنوادي أحيانا داخل التجمعات السكنية بتبقى مش تبع حتى وزارة الشباب والرياضة».

وردت هبة قطب على الهجوم الذي تعرضت له ابنتها بسبب سعر المايوه، «ده معناه إنك تبيع عربيتك وشقتك عشان الناس تلاقي تاكل، ده مبدأ غلط، عثمان بن عفان كان من أغنى أغنياء العرب، المهم نطلع الزكاة والصدقات وخلاص، المايوه بكام محدش ليه دعوة خالص، والشنطة اللي بـ 50 ألف مبروك لصاحبها واللي بـ 5 جنيه مبروك عليه بردو، وسعر المايو كل واحد حر».