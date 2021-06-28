«أنس» يفسخ خطوبته بسبب «حفلة»: «المطرب سأل مين سينجل وخطيبتى رفعت ايديها»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قصة حب كبيرة بدأت بين شاب وفتاة، ولم يتوقع أحد من أقاربهما وأصدقائهما المقربين أن تنتهي في يوم من الأيام، وبدأ يومهم الأخير بعشاء رومانسي ثم الذهاب إلى حفل تسبب في انتهاء العلاقة في نهايته، قبل أيام دعى شاب يدعى «أنس» خطيبته إلى حفل فنى واتفق معها على قضاء يوم رومانسي بعد شهور على خطبتهما وقررا قضاء وقتًا رومانسيًا كأي خطيبين.

لكن مفاجأة كشف عنها «أنس» الشاب البالغ من العمر 23 عامًا قائلًا:«اقترحت على خطيبتي أن نذهب إلى حفلة في مكان ترفيهي معًا، منذ أيام لكن بالتزامن مع الحفلة المقامة حدث خلاف بيني وبينها أدى إلى فسخ الخطوبة».

وقال أنس خلال حديثه لـ«هن»: «كنا مبسوطين والحفلة كانت فيها أغاني رومانسية وتفاعلنا معها أنا وهي لأننا كنا على علاقة حب منذ سنوات بدأت أيام الدراسة، لكن بداية الخلاف هو وقت تفاعل المطرب مع الجمهور عندما وجه سؤالًا: مين هنا سينجل؟ فرفعت يدها».

ويضيف الشاب:«الموقف كان صعب عليا واليوم كله كان مكلفني 400 جنيه أكل وخروجة لأني عزمتها على العشاء غير تذكرة الحفلة، واللي حصل وقت الحفلة كان بداية الخلاف بيننا وبعد انتهاء الحفلة قررت فسخ الخطوبة.

وقبل أيام كشف شاب عشريني يدعى عبد الرحمن، وهو مصري مقيم في ألمانيا، عن إنهاء علاقته بخطيبته المصرية التي تعيش أيضًا في ألمانيا قائلًا: «أهلي وأهلها اتفقوا على ميعاد وحددنا الرؤية الشرعية وبعد حدوث توافق بيننا في بداية الأمر وقبول واستمرت الخطبة لفترة ثم حدثت خلافات بعد ذلك وأخبرت والدها بأنني لن أكمل».

«عبدالرحمن» يفسخ خطوبته بعد أسبوعين: «لقيتها كاتبة تعليق في جروب فيمنست»

وكشف عبد الرحمن في تصريحات لـ«هن» عن موقف تسبب في فسخ خطوبته موضحا أنه بسبب منشور في أحد جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهو جروب خاص بالـ«فيمنيست» واكتشف أن هذا الجروب يتولى الدفاع عن حقوق المرأة بطريقة لا يفضلها على حد قوله.

وعن موقفه الذي يرى البعض أنه غريبًا قال الشاب «أنا أوافق على المساواة في كل شيء أنا معنديش فيها مشكلة نهائيا لأن كل واحد له قناعته وفكره، لكن مش هينفع ناخد من ثقافة الغرب اللي يعجبنا ونأخذ من الشرق اللي يعجبنا ونعمل كوكتيل دا مكانش مناسب بالنسبة لي».