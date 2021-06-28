منها الحساسية.. 8 أمراض تهدد طفلك في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في فصل الصيف، ينغمس الأطفال في الكثير من الأنشطة ويقضون الوقت كما يريدون، ولكن هذا الأمر يتطلب الكثير من الاهتمام والمراقبة.

وإذا كان طفلك يشعر بالتعب معظم الوقت في الصيف، فلا داع للذعر لأنه قد يكون بسبب الحرارة.

وهناك بعض أنواع العدوى الشائعة التي تحدث في الصيف ويجب أن تكون على دراية بأسبابها وأعراضها.

فيما يلي بعض أمراض الصيف الشائعة التي يجب أن تنتبه لها، كما ذكر موقعا "maxhealthcare"و"schooldays".

1-ضربة الشمس:

تحدث عند قضاء الكثير من الوقت في الشمس، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، وقد تتسبب ضربة الشمس في سرعة النبض، والارتباك، والغثيان، وجفاف اللسان المتورم، واحمرار الجلد، وسخونة الجلد.

وفي الحالات القصوى، قد تتسبب في فقدان الشخص المصاب للوعي، كما يمكن أن تكون خطيرة للغاية، لذا حاول إبقاء أطفالك في الظل أثناء حرارة النهار وتأكد من الحفاظ على رطوبتهم من خلال جعلهم يتناولون الكثير من السوائل.

2- الحساسية:

بالإضافة إلى حساسية الشمس وحساسية الحرارة، هناك العديد من أنواع الحساسية الأخرى التي تظهر عند الأطفال الصغار والبالغين أيضًا.

3- الطفح الحراري:

يتميز الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة بأنه طفح جلدي أحمر أو وردي، عادة على الرأس والرقبة والكتفين، ويحدث عندما تنسد القنوات العرقية وتنتفخ، مما يؤدي إلى الحكة وعدم الراحة، وعادة ما يحدث الطفح الجلدي بسبب ارتداء ملابس ثقيلة في الحرارة، لذا قم بإرتداء أطفالك ملابس خفيفة لتقليل خطر الإصابة بالطفح الحراري، وعادة ما يختفي الطفح الجلدي بعد يوم أو يومين ولا يتطلب عناية طبية

4- الأكزيما:

الأكزيما مرض جلدي شائع ومتكرر يسبب طفح جلدي مزعج على الجسم، وغالبًا ما تحدث الإكزيما بسبب الحساسية وقد تتحسن بالفعل خلال فصل الصيف، ومع ذلك، يمكن أن يتسبب التعرض للشمس في جفاف الجلد، مما يؤدي إلى حدوث تهيج، قد يؤدي زيادة العرق أيضًا إلى تفاقم الأكزيما، لذا إذا كان طفلك يعاني من الإكزيما ، فحاول مسح جلده وهو في الحرارة لتقليل تراكم العرق وتأكد من استخدام واقي من الشمس مضاد للحساسية ومرطب جيد على بشرة طفلك كل يوم مع ضرورة ارتدائهم ملابس خفيفة حتى تتنفس بشرتهم، مما يقلل من التهيج.

5- مرض لايم:

مرض لايم ليس شائعًا بشكل رهيب في أيرلندا. ومع ذلك ، فإن عدد الأشخاص المصابين بالمرض آخذ في الازدياد. من المهم أن تعلم نفسك بالمرض لحماية نفسك وعائلتك. مرض لايم هو مرض ينتقل عن طريق القراد ومن المرجح أن يصاب به خلال أشهر الصيف.

6- التسمم الغذائي:

التسمم الغذائي هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء ويبلغ ذروته خلال فصل الصيف، وتساعد الحرارة على نمو البكتيريا وزيادة المشاركة في الأنشطة الخارجية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، ويحدث التسمم الغذائي عندما نأكل طعامًا يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا والفيروسات، ثم تستمر الكائنات الحية الدقيقة في النمو في الجهاز الهضمي مسببة العدوى، وتشمل الأعراض عادةً القيء والإسهال وآلام البطن مع ارتفاع في درجة الحرارة في بعض الحالات،ويمكنك حماية طفلك من التسمم الغذائي من خلال ضمان طهي اللحوم والحفاظ على النظافة الجيدة في المطبخ.

7- فيروس كوكساكي:

شائع خلال أشهر الصيف والخريف، ويتسبب الفيروس أحيانًا في ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا ويسبب هذا الفيروس تقرحات مؤلمة على اللسان واللثة وراحة اليدين وباطن القدمين، وسيساعد تشجيع الأطفال على غسل أيديهم في منع انتشار المرض.

8- لسعات النحل:

من المرجح أن تحدث لسعات النحل خلال فصل الصيف ويمكن أن تكون مؤلمة للأطفال الصغار، لذا علم أطفالك أن يكونوا هادئين حول النحل وسيقل احتمال تعرضهم للسع.