كورونا اليوم: علاقة المناعة بالآثار الجانبية للقاح.. واختبار جديد لاكتشاف الفيروس عبر الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

علاقة المناعة بالآثار الجانبية للقاح

هل لا يزال اللقاح يبني المناعة حتى لو لم يكن لديك آثار جانبية؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

سواء ظهرت لديك أي آثار جانبية بعد أخذ اللقاح أم لا، فإن هذا العامل لا يحدد فعالية اللقاح، حيث يستجيب الناس للقاحات بشكل مختلف وهو أمر طبيعي تمامًا، حتى لو بقيت نشطًا وشعرت بتحسن بعد أخذ اللقاح لا توجد أسباب للاعتقاد بأن اللقاح أقل فعالية.

اختبار جديد لاكتشاف الفيروس عن طريق الموبايل

يقلل الاكتشاف المبكر لعدوى كورونا وعلاجها في الوقت المناسب من خطر حدوث مضاعفات، ويضمن الشفاء العاجل، مع وضع هذه النقطة في الاعتبار، توصل العلماء إلى طريقة جديدة لاختبار وجود الفيروس عن طريق أخذ مسحات من الهاتف الذكي للفرد.

في طريقة الفحص الجديدة هذه، لا يتم أخذ العينات من أنف الفرد أو حلقه، وهو ما يتم عادةً في حالة RT-PCR وRapid Antigen، بدلاً من شاشة هاتفه المحمول، طريقة اختبار شاشة الهاتف (PoST) المكتشفة حديثًا غير جراحية، وتكلفتها أقل، كما أنها دقيقة بنفس القدر، مثل الطرق الأخرى لفحص وجود الفيروس في الجهاز التنفسي للفرد، وفقا لموقع timesofindia.

تقارير تكشف عما يعتقد بأنها "أطول إصابة مسجلة بفيروس كورونا" دامت نحو 300 يوم

أشارت تقارير إلى أن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما في إنجلترا، يُعتقد أنه كان لديه "أطول حالة مؤكدة معروفة لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إيجابية لعدوى SARS-CoV-2".

وثبتت إصابة ديف سميث، من بريستول، بفيروس كورونا لنحو 300 يوم، وتقول الأوراق الطبية التي توثق حالته، بأنه كان يعاني نقصا في المناعة، ولديه تاريخ من السرطان، ما عرضه لخطر متزايد للإصابة بالعدوى لفترات طويلة، وأفادت التقارير بأن السيد سميث عانى من نوع نادر من "كوفيد طويل الأمد"، حيث استمر المرض نحو 10 أشهر متواصلة، وكانت هذه أطول إصابة نشطة مسجلة لـ"كوفيد-19" حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

الأطفال الهنود الذين تعافوا من "كوفيد-19" يصابون في الغالب بمتلازمة فتاكة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الأطفال الذين تعافوا في الهند من عدوى الفيروس التاجي أصبحوا أكثر عرضة للإصابة، في كثير من الأحيان، بمتلازمة "التهاب الأجهزة المتعددة".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور جاياشري، رئيس قسم الطوارئ والعناية المركزة للأطفال في معهد التعليم الطبي بمدينة شانديغار، قوله: "هذه المتلازمة مضى على ظهورها عام، ونحن نستقبل عددًا متزايدًا من الحالات"، وفقا لروسيا اليوم.