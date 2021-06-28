باستخدام الهواتف المحمولة.. ما تريد معرفته عن الاختبار الجديد لاكتشاف كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

يقلل الاكتشاف المبكر لعدوى كورونا وعلاجها في الوقت المناسب من خطر حدوث مضاعفات ويضمن الشفاء العاجل، مع وضع هذه النقطة في الاعتبار، توصل العلماء إلى طريقة جديدة لاختبار وجود الفيروس عن طريق أخذ مسحات من الهاتف الذكي للفرد.

في طريقة الفحص الجديدة هذه لا يتم أخذ العينات من أنف الفرد أو حلقه، وهو ما يتم عادةً في حالة RT-PCR وRapid Antigen، بدلاً من شاشة هاتفه المحمول، طريقة اختبار شاشة الهاتف (PoST) المكتشفة حديثًا غير جراحية، وتكلفتها أقل، كما أنها دقيقة بنفس القدر مثل الطرق الأخرى لفحص وجود الفيروس في الجهاز التنفسي للفرد، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا تستخدم الهواتف الذكية؟

أكدت العديد من الدراسات مرارًا وتكرارًا أن هواتفنا الذكية تحتوي على ملايين الفيروسات والبكتيريا، فعندما نأخذها إلى الحمام، ونمسكها بأيدينا، أو نضعها على سطح غير نظيف، فإن مسببات الأمراض تلتصق بالهاتف الخلوي، وعندما نمسك الهاتف ثم نلمس فمنا أو أنفنا أو أعيننا بنفس اليدين، تدخل الكائنات الحية الدقيقة غير المرئية إلى أعضائنا.

وبالمثل، في حالة فيروس كورونا، عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون، فإن القطرات التي يطردونها تحمل مسببات الأمراض تستقر على الأسطح من حولهم، وتوضح الدراسة الجديدة التي أجراها العلماء أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، يمكن اكتشاف ذلك من شاشة هاتفه المحمول، بالإضافة إلى أنه من الأشياء الشخصية التي نحملها طوال اليوم.

كيف يعمل هذا الاختبار؟

في طريقة الاختبار هذه، يتم جمع العينات من شاشة الهاتف باستخدام مسحات مثل تلك المستخدمة في أخذ العينات من البلعوم الأنفي، يتم بعد ذلك دمجها في محلول ملحي وإخضاعها لاختبار PCR منتظم.

وأجرى الفريق بقيادة باحثين من كلية لندن الجامعية هذا الاختبار على 540 فردًا قبل أن يتوصلوا إلى الاستنتاج، أثناء الاختبار، أخذوا المسحة التي خضعت لكل من اختبار PCR العادي وPoST، تم إجراء الاختبارات في مختبرات مختلفة من قبل فرق مستقلة، علاوة على ذلك، لم يتم إبلاغهم بنتائج الاختبار، في نهاية الدراسة، اكتشف الباحثون أن اختبار الهاتف كان قادرًا على اكتشاف 81.3 في المائة إلى 100% من الأشخاص المصابين بحمل فيروسي مرتفع.

من بين جميع الأشخاص، ثبتت إصابة 51 شخصًا بـ"كورونا" في اختبار RT-PCR وكان لدى 15 شخصًا قيمة منخفضة في التصوير المقطعي المحوسب، تم اختبار هؤلاء الأشخاص أيضًا إيجابيًا في اختبار الهاتف، أوضح الباحثون أن طريقة الفحص الجديدة هذه ساعدت في اكتشاف حالات إيجابية بنسبة 100 في المائة لـ كورونا لدى الأفراد الذين يعانون من حمولة فيروسية عالية.

كيف يمكن أن يكون هذا الفحص مفيدًا

طريقة فحص الهاتف للكشف عن وجود الفيروس أرخص وأسرع ودقيقة أيضًا، قد يكون من السهل إجراء اختبارات جماعية لاكتشاف وجود الفيروس، خاصة عندما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، قدم الباحثون طريقة الفحص هذه كطريقة ممتازة للاختبار الجماعي للأشخاص، كما نعلم أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض وينشرون الفيروس دون علمهم، باستخدام طريقة الاختبار هذه، قد يكون من السهل إجراء فحص منتظم للكشف عن وجود الفيروس.