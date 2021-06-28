بعد تحذير "الدواء الأمريكية".. هل يمكن أن تتسبب لقاحات كورونا في إجهاد عضلة القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالتهاب في القلب إثر تلقي لقاحي بيونتيك-فايزر وموديرنا، أضافت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تحذيرًا من إصابة نادرة بالتهاب في القلب بعد تلقي اللقاحين.

وأضافت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية تحذيرًا إلى التعليمات المصاحبة لجرعات لقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا المضاد لكوفيد-19 للإشارة إلى الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد استخدامهما.

ولكن هل يمكن أن تسبب لقاحات كورونا التهاب عضلة القلب؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

وسط الجدل المتزايد حول ارتفاع الجلطات الدموية مع لقاح أكسفورد-أسترازينكا ولقاح جونسون آند جونسون، شوهدت تقارير عن أن لقاح فايزر يعرض الرجال الأصغر سنًا لخطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب في القدس المحتلة، وبعد ذلك أطلقت وزارة الصحة في الهند تحقيقات أيضًا.

صنفت التقارير الإصابة بالتهاب عضلة القلب على أنها عرض جانبي "نادر" مرتبط باللقاح، وخلصت إلى أنها أثرت على 1 من كل 3000 رجل تتراوح أعمارهم بين 16-24، وتم إجراء تحقيقات سريرية مماثلة من قبل مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة والوكالة الطبية الأوروبية، ولوحظت حالات التهاب عضلة القلب بعد التطعيم.

ولاحظ الباحثون أيضًا أن أعراض التهاب عضلة القلب بعد التطعيم، تم الإبلاغ عنها في الغالب في البلدان التي تعتمد على لقاح من نوع mRNA، بعد أسبوع من إعطاء المستفيدين جرعة اللقاح الثانية، وتم تسجيلها في الغالب عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

منذ ظهور تقارير عن بعض لقاحات mRNA التي تغذي ارتفاع حالات التهاب القلب، أو التهاب عضلة القلب لأول مرة في إسرائيل في أوائل يونيو، كانت هناك مخاوف وجدل ملح حول استخدام لقاحات الرنا المرسال الجديدة.

لقد أجبرت التقارير المتزايدة الآن الهيئات السريرية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء، على إصدار نصيحة بشأن استخدام اللقاحات في السكان الأصغر سنًا.

لقاحات كورونا من نوع mRNA ، مثل تلك التي طورتها شركة فايزر وموديرنا، ليست فقط بعضًا من أكثر اللقاحات المرغوبة في جميع أنحاء العالم، ولكنها أيضًا تحدثت كثيرًا عن فوائدها وقدرتها المحددة على استهداف مسببات الأمراض التي تم إعطاؤها مرة واحدة.

نشرح العلاقة والمخاطر التي تنطوي على استخدام لقاحات من نوع mRNA، مثل تلك التي طورتها شركة فايزر وموديرنا.

ماذا يعني التهاب عضلة القلب؟

يشير التهاب عضلة القلب إلى الحالة التي تحدث عندما تلتهب الطبقة الوسطى من القلب، يحدث الالتهاب عادة بسبب عدوى شديدة، أو تلف فيروسي يمكن أن يضعف الجهاز الكهربائي للقلب، ويؤدي إلى قصور القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وفي بعض الحالات، الموت المفاجئ.

على غرار التهاب عضلة القلب، فإن التهاب التامور هو التهاب النسيج الخارجي للقلب (التامور)، والذي عند الإصابة به يمكن أن يسبب مشاكل محتملة، مثل: "تعطل تدفق الدم المؤكسج، والألم، وضعف العضلات وجدران القلب".

في حين أن معظم حالات التهاب عضلة القلب مرتبطة بعدوى شديدة، إلا أنه يمكن أن يحدث أحيانًا عندما يتفاعل جسمنا مع دواء معين، أو يكون جزءًا من الالتهاب العام الذي يطلقه الجسم، والذي قد يكون سببًا على الأرجح لحدوثه بسبب لقاحات من نوع mRNA.

أعراض التهاب عضلة القلب بعد التطعيم

يميل التهاب عضلة القلب إلى إضعاف عضلات القلب، ما يزيد من تعطيل تدفق الأكسجين في الجسم وقد يسبب مشاكل مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، ومع ذلك، فإن أكثر الطرق شيوعًا لظهور عدوى التهاب عضلة القلب هي ظهور أعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس والتعرق والألم حول الكتف.

يمكن أن يكون معدل ضربات القلب السريع أو الخفقان أو الثقل علامات على التهاب عضلة القلب.

يمكن أيضًا الشعور ببعض الأعراض الحادة للعدوى على شكل: "دوخة، إرهاق، خفقان في القلب، وتورم في الأطراف".

طُلب من المرضى الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح mRNA (أو حتى الجرعة الأولى) أن يكونوا على اطلاع بهذه العلامات والأعراض المحتملة، وأن يحصلوا على المساعدة في الحال.

هل كانت هناك تقارير عن التهاب عضلة القلب/التهاب التامور مع لقاحات أخرى؟

رغم الطبيعة التجريبية للقاحات كورونا التي تثير الشكوك، يقول الخبراء إن أحداث التهاب عضلة القلب بعد التطعيم رغم ندرتها، ليست جديدة تمامًا.

على سبيل المثال، كانت هناك تقارير تشير إلى احتمال تطور التهاب عضلة القلب بعد التطعيم ضد الإنفلونزا.

بصرف النظر عن ذلك، لم يتم العثور على لقاحات كورونا الأخرى التي تمت الموافقة عليها للاستخدام حتى الآن تحمل مثل هذه الآثار المحتملة، تم الإبلاغ عن حوادث تخثر الدم، والتفاعلات الوعائية المبهمة، وانخفاض مستويات ضغط الدم، بأعداد أقل.

إلى أي مدى يجب أن نكون قلقين؟ هل هو عرض جانبي نادر أم يسبب الوفاة؟

في حين أن عدوى التهاب عضلة القلب بعد التطعيم ضد كوفيد قد ظهرت بشكل متزايد، لا تزال التحقيقات والأبحاث تطلق على العدوى بأنها احتمال نادر، وقد لا يؤثر ذلك على الجميع، أكثر من ذلك، أكد المحققون أن الخطر العرضي بين السكان الفعليين الذين تلقوا جرعات لقاح الحمض الريبي النووي النقال نادر جدًا، لذلك لا داعي للقلق، ما لم يتم تحديد مخاطر علمية مناسبة.

لم يجد العلماء بعدُ صلةً كاملة بين ردود الفعل السلبية والتطعيم، ومع ذلك، فمما لوحظ يبدو أن معظم القضايا نادرة، ومعظمها غير خطير، كما وجد تقرير أن معظم المرضى الذين عانوا من التهاب القلب مع اللقاح أمضوا ما لا يزيد على 4 أيام في المستشفى، وحوالي 95٪ من الحالات اعتبرت خفيفة، لذلك لا يمكن- حتى الآن- التصديق على أنها مشكلة خطيرة قد تهدد الحياة بسبب اللقاح.

خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد الإصابة أعلى

قد يكون التهاب عضلة القلب بعد التطعيم أمرًا مثيرًا للقلق، ولكن مما أشارت إليه العديد من الدراسات السريرية في الوقت الحالي، فإن المعدل العرضي لاحتشاء عضلة القلب بعد الإصابة الفعلية بكوفيد يكون أكثر خطورة، ويمكن أن يكون له عواقب تغير الحياة أيضًا، كانت أسبقية الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعضاء الحيوية، ومشاكل القلب بعد كوفيد خلال الأشهر الأخيرة سببًا رئيسيًا للقلق بالنسبة للأطباء، الذين ينصحون المرضى المتعافين من كوفيد بفحص القلب والاطلاع على ما هو ممكن.

في حين أن ردود الفعل السلبية خضعت أيضًا لمزيد من المراجعة، يقول الخبراء أيضًا أن الحوادث لا تؤثر على معدلات فعالية اللقاح، وبالتأكيد تفوق خطر الإصابة بالعدوى.