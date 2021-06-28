هالة سرحان تهاجم «فتاة المايوه»: عايزة تروحي عند اللي قلعوا وشربوا ليه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت الإعلامية هالة سرحان، دينا هشام، التي عرفت باسم «فتاة المايوه» على خلفية أزمة منعها من ارتداء «البوركيني»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وعلقت «هالة» على الواقعة قائلة: «حكاية الشابة المهسترة اللي بتعيط وتردح إنها عايزة تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي، حقها تلبس ما تريد لكن يبدو أنها تؤدي دورا ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان وأعلنت إنهم، معرفش مين هم؟، سكتوا على اللي قلعوا وشربوا وغنوا وقالت وسكتنا لكم.. طيب أنت عايزة تروحي عندهم ليه أصلا؟».

ثم أتبعت الإعلامية هالة سرحان منشورها بآخر، إذ نشرت صورة فتاة الفستان برفقة إحدى الصور القديمة لفتاة المصرية وعلقت عليها: «الهوية المصرية قبل تزييفها وبالمناسبة بقى دي أصل ربطة الايسبانش مفيش أصلا إيشاربات في إسبانيا.. دي ربطة مصرية أصيلة».

واقعة فتاة البوركيني

وبدأت الواقعة بعد نشر دينا هشام، فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تستعرضه ما تملكه من ملابس السباحة الخاصة بها «مايوهات» من بكيني وبوركيني، ثم ظهورها وهي تنهار من البكاء بسبب منعها من النزول، قائلة: «رحت مع صاحبتي فندق شهير بالقاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب».

وتابعت خلال المقطع وهي تبكي: «المايوهات المفتوحة دي عادي أن أنزل بيها، لكن مايوهات المحجبات لأ، مع أن البكيني اشتريتهم بـ10 و50 دولار، والبوركيني بـ300، و350 دولار».

واستكملت الفتاة حديثها قائلةً: «أنا عايشة في كندا 10 سنين عمري ما حسيت إني مش مقبولة أو في ضغط وبقالي هنا سنة بس، عادي نشرب نقلع أوكيه ونتكلم لغات تمام، لكن نختار نلبس إيه ولا نعمل إيه لأ، ليه القهر ده، عاوزين تضغطوا علينا لحد ما نقلع».