طلبت إيده وبحس إنه ابني.. كيف تحدثت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسجيل صوتي مسرب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سرًا من شيرين من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، فضلًا عن أنها شخصية «ملولة» تطلب الطلاق باستمرار، حسب التسريبات المنسوب لوالد حسام حبيب.

ولم يقتصر التسريب الصوتي المنسوب لوالد المطرب حسام حبيب على هذا وحسب،وإنما كشف خلاله عن سيناريو مخطط نجله للحصول على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب ومحاولة الزواج من فتاة أصغر منها في السن، إلا أنه تبرأ من المقطع الصوتي المنسوب إليه، مشيرًا إلى أنه «كذب وافتراء»، وفق تصريحاته لـ«الوطن».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، بعض تصريحات شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، تكشف طبيعة العلاقة بينهما وكواليسها.

ترددت في العام الماضي بعض الأخبار التي تفيد باستيلاء حسام حبيب على أموال زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي التي نفتها المطربة من خلال برنامج Mbc trending.

وكانت شيرين قالت في مداخله للبرنامج: «أنا وحسام حبينا بعض واتفقنا نراعي ربنا، حسام ليس له أي علاقة بأموري المادية ولا يوجد بينه وبيني أي توكيل رسمي، حسام مسؤول عني فنيا وكل ما يتردد ظلم».

شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب: جوزي أنزه إنسان

وتابعت: «الشائعات اللي بتظهر كل فترة عن انفصالنا دعاية ببلاش.. نحن نعيش في مجتمع يحب الثرثرة وكنت أعتقد بعد فترة كورونا الناس ستتغير وتكون لديها رحمة».

وعن ابتعادها عن السوشيال ميديا، قالت شيرين: «الناس المسؤولة عن السوشيال ميديا الخاصة بي تقريبا قصدهم هذا يحدث لأنهم لم يفكروا في محادثتي لنفي هذه الشائعة وقاصدين أن يكون هناك تعتيم، مستشاري السابق الكل عارفه أخد مني مبلغ كبير بطريقة غير شرعية، حسام شريف ونزيه، جوزي أنزه إنسان».

شيرين عبدالوهاب: طلبت إيده ومهري 25 قرش

كما حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج تخاريف، عبر قناة NEW TV، وروت خلالها قصة زواجها من حسام حبيب، إذ قالت: «في يوم عزمني على العشاء، معرفش ليه شفته حبيبي، وسألته هو إحنا ينفع نتجوز، وطلبت إيده، مضيفة أنه أخبرها برغبته في الحديث معها حول هذا الأمر قريبًا».

بحس إنه ابني.. وعامل زي الألماظ

وتابعت الفنانة الحديث عن زوجها، قائلةً: «بحس أنه ابني، وبحب الإحساس ده، موضحة أنها حصلت على 25 قرش كمهر مادي، قائلة: لكن المهر المعنوي الدنيا كلها، أنا معايا راجل عامل زي الألماظ».