أعراض الحمل في الشهر الأول.. منها كثرة التبول والإعياء

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد فترة الحمل من الفترات الصعبة التي تمر بها كل أم على مدار 9 أشهر كامة، لكن أعراض الحمل في الشهر الأول، تشغل بال الكثيرات من الفتيات، اللائي يخضعن للإنجاب للمرة الأولى، وحسبما عرض موقع «pampers»، المتخصص في صحة المرأة، فإن للحمل في الأشهر الأولى وخاصةً أول شهر العديد من الأعراض.

أعراض الحمل في الشهر الأول

وشرح الموقع المتخصص أن أعراض الحمل في الشهر الأول كالآتي:

- عدم انتظام الدورة الشهرية:

إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة، فقد تكون هذه هي العلامة الأكثر دلالة على الحمل، وهي عدم انتظامها، قد تشكين في البداية في احتمال حدوث حمل عندما تتأخر دورتك الشهرية، ويتم التأكد من ذلك فيما بعد عندما لا تأتي على الإطلاق.

- تغيرات في المزاج:

عندما تصبحين حاملًا، تبدأ مستويات الهرمونات في الارتفاع بشكل كبير، وهذا قد يجعلك تشعرين أحيانًا بمزيد من العاطفة أكثر من المعتاد، فضلا عن أنه من الشائع أيضًا مرورِك بمجموعة من الحالات المزاجية، والتي من بينها الشعور بالقلق والارتباك.

- الانتفاخ

يمكن أن يؤدي ارتفاع هرمونات الحمل إلى حدوث انتفاخ، والذي قد يتم الخطأ في اعتباره أحد الأعراض الطبيعية لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

- حدوث تشنجات

تعاني بعض الأمهات من تقلصات خفيفة في الرحم في الأيام والأسابيع الأولى من الحمل، فقد تشعرين أحيانًا بهذه الأحاسيس بأنها تقلصات الدورة الشهرية، لذا قد تعتقدين أنك على وشك أن تأتي دورتك الشهرية.

- كثرة التبول

عندما تصبحي حاملاً، تبدأ كمية الدم في جسمك في الازدياد، هذا يعني أن كليتيك يجب أن تعمل لوقت إضافي لمعالجة السوائل الزائدة، والتي تنتهي بعد ذلك في المثانة، والتي تؤدي إلى الشعور بالتبول بشكل مستمر.

- الشعور بالإعياء

ليس من غير المألوف الشعور بالتعب أكثر من المعتاد، وقد يكون السبب هو ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون في الجسم خلال تلك الفترة.